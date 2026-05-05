Ministro García Ruminot tras cruce por coordinación política: “Está fuera de duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”

El ministro de la Segpres se refirió a la discusión que protagonizó el presidente de Republicanos y el jefe de asesores del Segundo Piso por el rol de este último en el Gobierno.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió al tenso comité político ampliado del Gobierno, donde se registró un cruce entre el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

“Tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”, habría cuestionado el timonel republicano, de acuerdo a La Tercera.

Bajo este contexto, el secretario de Estado dialogó con CNN Chile y reconoció que “hemos tenido diferencias”, aunque matizó que “estuvo mucho más tranquilo de lo que a veces se dice o de lo que a veces se comenta”.

En este sentido, expuso que estos roces no necesariamente tiene que ver con una disputa institucional. “Yo diría que más que entre el Segundo Piso y el equipo político, ha sido entre personas que componen estos ámbitos”, expresó.

Ministro García Ruminot aborda conflicto por coordinación política y rol del Segundo Piso

En cuanto al origen del conflicto, relacionado con la coordinación política del Gobierno, García Ruminot respondió por un eventual “tope” de funciones entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el jefe de asesores.

“Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado, en su calidad de ministro del Interior, es el jefe de gabinete, es el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe (…) Por supuesto sobre él está el presidente, pero esa es la cadena de mando”, sostuvo, descartando dudas sobre la jerarquía.

Para cerrar, el ministro afirmó que este tema quedó zanjado en el comité político “con muy buen ánimo y con muy buena disposición”, señalando que “no debiera haber ninguna confusión”, respecto a la distribución de roles al interior del Ejecutivo.