Tras formalización de su hijo: por qué Joaquín Lavín está en la mira de la Fiscalía Oriente

La indagatoria contra su hijo podría derivar en una arista que apunta a su última campaña presidencial en 2021.

Fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos fueron los delitos por los que Joaquín Lavín León fue formalizado, instancia judicial que continuará este martes 5 de mayo y que podría extenderse por más días.

Durante la primera jornada, desde la Fiscalía Oriente plantearon que asesores del exdiputado habrían realizado llamadas en 2021 a favor de la la campaña presidencial del padre del imputado y exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

El problema es que recibían pagos con dineros del Congreso por este trabajo y, además, lo hacían en horario laboral.

Ante esta situación, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, dejó en claro que “nada obsta que el día de mañana, a través del desarrollo de investigaciones, o poder pulir aquella idea respecto de diligencias que me permitan con objetividad alguna imputación de otro delito, no hay duda alguna que el Ministerio Público tendrá que hacer lo que corresponda“.

En esa misma línea, indicó en Radio Infinita que “si hay que acotar a determinadas personas, más allá de las que ya se han señalado el día de hoy, no hay obstáculo y es nuestra obligación hacerlo“.

Respecto a la posibilidad de que Joaquín Lavín termine siendo investigado gracias a la indagatoria contra su hijo, Campos recalcó que “si el mérito de los antecedentes así lo aconsejan y lo determinan, no hay duda alguna que tenemos que cumplir con esa obligación“.

“El Ministerio Público no tiene que privarse, al contrario, tiene una obligación legal de poder investigarlo“, cerró.