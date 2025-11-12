VIDEOS – Así reaccionó Mon Laferte a la versión de Dua Lipa de “Tu Falta de Querer”

La chilena se sumó al furor que causó que la cantante albanesa interpretara su canción durante el primero show que realizó en el Estadio Nacional.

En su primer concierto en Chile, Dua Lipa confirmó lo que ya se rumoreaba horas antes e interpretó un cover de la popular canción Tu Falta de Querer de Mon Laferte.

Como es tradición en el Radical Optimism Tour, la cantante albanesa dedica un momento de su setlist para cautivar al público con temas pertenecientes a artistas del lugar que visita. Por ejemplo, en sus shows en Argentina sorprendió con Música Ligera de Soda Stereo en el primer show, mientras que en el segundo hizo lo propio con Tu Misterioso Alguien de Miranda!.

La canción que elegiría para nuestro país era todo un misterio hasta que durante la tarde del martes se viralizaron varios registros desde las afueras del Estadio Nacional, donde algunos fanáticos pudieron escuchar la prueba de sonido, confirmando que optó pot el hit de la chilena radicada en México.

Justo en ese momento, Laferte reaccionaba en su cuenta en X, por algún motivo, con un emoji enojado. Muchos especularon que no habría sido de su agrado que optaran por su tema. Pero nada de eso es real.

Tras interpretar Tu Falta de Querer en el Nacional, en redes sociales se viralizaron diversos registros de lo que fue la versión de Dua Lipa del tema de Mon Laferte y esta última no tardó en manifestarse. “Te amo“, fue la frase que le dedicó.

Aprovechando la instancia, un seguir le preguntó por el emoji enojado de horas antes. Ahí, la chilena explicó que había sido “por el internet lento de mi pueblo“.