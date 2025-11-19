Qué dice la carta de Keanu Reeves a la PDI tras recuperar sus relojes robados por un chileno

Aunque el protagonista de las sagas de Matrix y John Wick redactó la misiva en agosto pasado, el FBI la compartió recientemente con los medios estadounidenses.

El actor Keanu Reeves escribió una carta al FBI, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Nacional de Chile, para agradecer el trabajo que realizaron y que permitió recuperar los relojes que le fueron robados desde su hogar por un delincuente chileno.

De esta forma, el diario Los Angeles Times publicó el breve texto en que la estrella de Hollywood manifestó su gratitud por el trabajo de los efectivos policiales tanto norteamericanos como chilenos.

Qué dice la carta de Keanu Reeves a la PDI

“Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta”, comienza la carta que Keanu Reeves le escribió a la PDI y la Fiscalía Nacional.

“Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza“, redactó a continuación.

El trabajo de la PDI permitió encontrar en Chile tres de los relojes que le habían sido robados un año antes al actor Keanu Reeves desde su hogar en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

En total, la banda que integraba el delincuente chileno sustrajo seis valiosos relojes, los que fueron utilizados durante el rodaje de la saga John Wick y que fueron valorados en 125.000 dólares, más de 100 millones de pesos chilenos.

De acuerdo a lo informado por la PDI en diciembre pasadp, la recuperación de los relojes de Keanu Reeves se produjo gracias a la detención de un delincuente que participó en el robo a una vivienda en la comuna de Vitacura.

Al allanar su domicilio encontraron un valioso reloj Rolex, además de otros dos de menor costo que también robó desde el domicilio del actor en diciembre de 2023.