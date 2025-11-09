Festival de Viña y el retraso de su cartel: la explicación de su director por el anuncio de artistas más tardío en 10 años

El director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, salió a responder diversos rumores que señalaban un supuesto retraso en los anuncios de lo artistas para la próxima edición del evento. Las dudas se acrecentaron con la llegada de noviembre sin noticias respecto a la parrilla oficial, lo que lo convierte en el lanzamiento más tardío de la última década, según consigna El Mercurio.

“Queridos amigos de la prensa: Sé que para todos es de profundo interés el Festival de Viña y es hermoso que así sea después de 65 ediciones. Pero no creemos una polémica donde no existe“, comenzó Merino en un mensaje publicado en su cuenta personal de X. De tal manera, aseguró que “no hay atrasos en la parrilla” y que esta “lleva semanas completa con sus artistas“.

“El anuncio se hará en el momento que sea oportuno. Puedo adelantar que se viene una versión espectacular”, añadió el director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, quien detalló que la falta de anuncios de artistas también se debe a que “hoy el foco del país son las Elecciones“.

Consultados por el medio antes mencionado, integrantes de la Comisión Festival de la municipalidad de la Ciudad Jardín respondieron sobre la larga espera. “En la reunión de octubre se suponía que íbamos a tener una primera nómina de contratados, lo que, lamentablemente, no se pudo concretar porque la productora (Bizarro Live Entertainment) no ha llegado a acuerdos con todos los artistas que tienen considerados en carpeta“, indicó el concejal Carlos Williams.

Sandro Puebla, también concejal, fue en línea con los dichos de Merino: “Estamos cerca de las elecciones y el país está preocupado de otras cosas. La idea es dar a conocer de una vez la mayor cantidad de artistas“.

Según ha trascendido por la prensa, Mon Laferte, Juan Luis Guerra y Ke Personajes son algunos de los nombres que más suenan para Viña 2026, a cargo de Mega.