Tras cuatro elecciones seguidas: negativa de Kast obliga a cancelar Las Caras de La Moneda con Don Francisco

El programa Las Caras de La Moneda, conducido por Don Francisco, llevaba cuatro elecciones presidenciales seguidas siendo transmitido por Canal 13, pero este año no será emitido tras la negativa de José Antonio Kast a asistir.
En una declaración pública enviada a radio Biobío, la estación de TV ratificó que los capítulos de la edición 2025 de Las Caras de La Moneda “no podrán concretarse debido a que un candidato declinó la invitación“, en alusión a Kast.
“Como canal pluralista, y justamente en un espacio en donde la base y característica principal son mostrar las distintas caras que buscan llegar a La Moneda, no será posible hacer este nuevo ciclo solo con un candidato presidencial“, precisó Canal 13.
Kast confirma que no irá a Las Caras de La Moneda y la Teletón
Fue el propio candidato presidencial de Republicanos el que confirmó que no asistirá al tradicional programa de entrevistas de Canal 13, declarando que “les avisé con tiempo de que este año vamos a estar recorriendo Chile (…) Así que lamento no poder ir y espero que a futuro se dé La Cara de la Moneda”.
Junto con ello, Kast anunció que tampoco será parte de la Teletón, apuntando que “respeto y le agradezco a don Francisco lo que ha hecho por Chile (…) Hay miles de chilenos que le agradecen por su trabajo y porque hoy día esa institución está a lo largo de todo Chile, gracias al esfuerzo y la solidaridad de los chilenos convocadas por una persona. Pero hoy día lo que nos convoca es ganar la elección del 14 de diciembre en terreno, en la calle”.