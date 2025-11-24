Por qué la decisión de Kast de restarse de los debates desordenó el diseño de campaña de Jara

En el comando de Jara estaba definido salir a exacerbar las diferencias con Kast en la campaña de segunda vuelta. Sin embargo, la decisión del republicano de restarse de espacios de TV y foros presidenciales ha complicado el plan de la abanderada oficialista.

Tres reels en Instagram compartió ayer la cuenta de Jeannette Jara para emplazar a José Antonio Kast por no asistir al debate organizado por Mega que estaba contemplado para el domingo pasado.

Simulando el tono y la estética televisiva, las piezas audiovisuales —primero— planteaban la pregunta: “¿Irá a atreverse Kast? Asiste Jeannette Jara”.

Si bien el debate nunca estuvo confirmado puesto que el abanderado republicano se bajó durante la semana, desde el comando de la candidata de Unidad por Chile decidieron explotar la situación acusando a Kast de “esconderse” de los foros presidenciales.

“Yo tengo toda la disposición, confirmé los cinco debates y creo que es importante que Chile conozca bien lo que pensamos. No sirve estar encerrado en una caja de cristal. No se trata aquí de un muñeco Ken y una muñeca Barbie, se trata de candidatos a la Presidencia que tienen que dar la cara, incluso cuando tienen errores. Siempre hay que dar la cara y tomar medidas”, emplazó con dureza Jara a Kast ya sabiendo que su adversario electoral tendrá una “reducida” agenda de debates.

Esto último es particularmente complejo para Jara ya que uno de los aspectos importantes para su diseño de segunda vuelta tenía que ver con exacerbar las diferencias con Kast y hacer notar las debilidades de sus propuestas.

Uno de los comentarios recurrentes en el comando de la candidata del oficialismo en la campaña de primera vuelta era que al tener a tres candidatos de oposición en frente era difícil entrar en un intercambio. De hecho, el primer debate de CHV —donde se le vió ofuscada por ser blanco de reiterados cuestionamientos— sirvió para zanjar que la confrontación sería utilizada sólo en los debates de segunda vuelta.

Sin embargo, tomó por sorpresa al equipo estratégico de Jara que el republicano vaya a participar sólo en dos debates: uno organizado por Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) que está fechado para el 3 de diciembre; y el otro llevado a cabo por la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) el 09 del mismo mes.

Este nuevo escenario representa un reto para el renovado comando de Jara liderado ahora por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, jefa de campaña; y el senador Daniel Núñez (PC), nuevo coordinador del comité estratégico del comando.

Por lo pronto, la instrucción a los delegados territoriales y voceros de la candidatura es hacer —reiteradamente— el punto de la ausencia de Kast en los debates.

“Acá hay un candidato que no quiere debatir, que no quiere mostrar sus ideas, que tiene proyectos y programas ocultos, como, por ejemplo, su mirada en materia de derechos humanos. No ha querido responder preguntas en los debates anteriores, y ahora ni siquiera se quiere presentar a los debates que los medios de comunicación han convocado. Así que eso es el que vamos a enfrentar y nosotros nos vamos a desplegar”, sostuvo la senadora electa Karol Cariola (PC).

Kast no sale del libreto

El republicano y su entorno saben que tienen la primera opción de ganar el balotaje. Los porcentajes obtenidos por los tres candidatos de la derecha en primera vuelta se acercan al 52% sumados y está la seguridad en el mundo republicano que el voto de Parisi se dividirá o, a lo menos, no irá a parar del todo a Jara.

Con ese cálculo, y al igual que en primera vuelta, en el comando de Kast apuestan a no cometer errores no forzados y priorizar el despliegue en terreno (especialmente en regiones del norte grande y centro sur).

En el comando republicano aseguran que la estrategia de evitar los espacios mediáticos no es algo nuevo; recuerdan que el presidenciable se restó de tres programas: Car-Curo a La Moneda y Candidato llegó tu hora, ambos de TVN, y El Candidato de Mega.

La decisión, comentan quiénes han estado cerca de Kast, fue tomada por el principal estratega de la campaña, Cristián Valenzuela.

De hecho, el restarse de los debates va en la línea con otras de las definiciones de campaña: no adentrarse en la discusión de la agenda valórica y evitar dar mayores detalles de propuestas polémicas como el recorte fiscal de US $6.000 millones.

Esto, va en concordancia con el análisis que Kast junto a su círculo realizaron respecto a las campañas anteriores donde no triunfó.

A principios de este año, por ejemplo, el republicano definió retrasar lo más posible su campaña para evitar “desgaste” (como le ocurrió a Evelyn Matthei), evitó la contingencia hasta después de la primaria del oficialismo y apostó a la no agresión con los otros candidatos del sector. Todo esto, en clara diferencia a lo que fue su campaña en 2021 cuando perdió frente a Gabriel Boric en el balotaje.