Kast llama a Boric a viajar al norte tras decisión de Perú: “Que el presidente se haga cargo, él está gobernando”

Kast sostuvo que la decisión de Lima es consecuencia del flujo migratorio desde Chile y pidió al presidente asumir el liderazgo en terreno.

El anuncio del gobierno de peruano de militarizar su frontera con Chile abrió un nuevo flanco político. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, instó al presidente Gabriel Boric a viajar de inmediato a Arica para enfrentar las implicancias de la medida adoptada por Perú, que busca reforzar la seguridad y controlar el flujo migratorio en la zona norte.

La decisión fue comunicada por el presidente interino de Perú, José Jerí, quien afirmó que “gran parte de la inseguridad que vivimos el día de hoy es justamente por no haber atendido y resguardado como se debe nuestras fronteras“, adelantando la declaración de estado de emergencia en las provincias limítrofes con Chile.

Kast sostuvo que la determinación peruana responde en parte a su postura sobre el control de ingresos irregulares en el país y que “nosotros le hemos señalado que nadie más va a entrar por la ventana a Chile“. Además, enfatizó que quienes estén en situación irregular deberán abandonar el país para tramitar desde el extranjero un eventual reingreso.

Según Kast, la medida es una reacción legítima a “reportes de prensa” que alertaron sobre movimientos migratorios desde el norte chileno. En esa línea, afirmó que otros países podrían adoptar decisiones similares y llamó a los gobiernos vecinos a actuar “con responsabilidad“, considerando que muchos migrantes irregulares ingresaron a Chile a través de rutas fronterizas por Bolivia o Perú.

El emplazamiento de Kast a Boric por militarización en la frontera de Perú

El aspirante presidencial también pidió facilitar el tránsito de quienes buscan retornar a sus países de origen. “Muchas de esas personas hoy día quieren volver a sus países de origen, será Ecuador, Colombia, Venezuela, algún país de América Latina, de Centroamérica, y esperamos que les den las facilidades para poder transitar“, señaló.

Respecto del rol del Gobierno, Kast fue directo: “Esta situación, que él no podía prever, requiere la presencia del presidente de la República y las personas a cargo de la seguridad y de migraciones en Arica”, afirmando que Boric debe enfrentar en terreno las consecuencias de una crisis que —según dijo— él mismo contribuyó a agravar.

“No podíamos prever lo que iba a resolver Perú, pero hoy día frente a esta situación es fundamental que el presidente se haga cargo, él está gobernando“, puntualizó.