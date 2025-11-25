Secciones
Qué pasos le quedan a Mega tras ratificarse millonaria indemnización a Paulina de Allende-Salazar

De acuerdo con lo determinado por el máximo tribunal del país, el canal privado vulneró los derechos fundamentales de la profesional, por lo que también debe pedirle disculpas públicas.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a Mega a pagar una millonaria indemnización a la periodista Paulina de Allende-Salazar, tras despedirla en abril de 2023, luego de que en un despacho en directo llamó paco a un carabinero asesinado por delincuentes.

Además, de acuerdo con lo que había determinado el tribunal de alzada en agosto pasado, el canal privado vulneró los derechos fundamentales de la profesional, por lo que debe pedirle disculpas públicas.

Según lo resuelto por el máximo tribunal del país, dichas disculpas públicas tendrán que transmitirse en el matinal Mucho Gusto y a través de todas las plataformas de Mega.

A la vez, el fallo de la Corte Suprema obliga al canal privado a generar un protocolo e instancias de capacitación para sus trabajadores sobre derechos fundamentales, libertad de expresión y ética periodística.

Qué le queda a Mega tras fallo por Paulina de Allende-Salazar

De acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema, Mega tendrá que pagarte a Paulina de Allende-Salazar una indemnización de alrededor de 98 millones de pesos, descontando reajustes e intereses.

El abogado de la profesional, Diego Sobarzo, apuntó que tras el fallo de la Suprema ambas partes presentaron recursos de reposición, luego de lo cual existen dos alternativas.

Apuntó que en primer lugar puede ocurrir que el máximo tribunal “ratifique su decisión, por lo que no habría potencialidad de modificar lo indicado por la Corte de Apelaciones” de Santiago.

En segundo término, que la corte “reconsidere su decisión y acepte conocer ambos o alguno de los recursos. Y ahí sí habría alguna potencialidad de modificación“.

Por su parte, al referirse a la resolución del máximo tribunal, la periodista le manifestó a CIPER que “aquí se pasaron a llevar derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión y con la honra. Eso, en el ejercicio del periodismo, es muy complicado“.

Respecto del fallo, destacó que “envía, sobre todo a las gerencias de un medio de comunicación tan grande y tan importante como Mega, a estas clases” sobre derechos fundamentales, libertad de expresión y ética periodística.

Claro, la responsabilidad social de quién comunica es muy importante. Entonces, ¿cómo van a reaccionar frente a un error sin pasar a llevar la libertad de expresión ni la honra de sus trabajadores?“, concluyó.

