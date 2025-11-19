Trama bielorrusa: los argumentos de la AC contra el ministro de la Suprema, Diego Simpertigue

Diputados oficialistas ingresaron una denuncia al Ministerio Público y anunciaron la presentación de una acusación constitucional por su presunto vínculo con la trama bielorrusa.

Este miércoles, diputados oficialistas dieron a conocer los argumentos para presentar el próximo lunes una acusación constitucional (AC) contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien está bajo sumario por su presunto vínculo con el caso denominado “trama bielorrusa”.

El diputado Daniel Manouchehri, quien lidera el libelo con Daniella Cicardini, manifestó que “lo que se ha desnudado es un esquema realmente escandaloso, el ministro Simpertigue falló a favor de la empresa bielorrusa y justo después se fue en un crucero con el abogado Eduardo Lagos, el mismo abogado de la empresa bielorrusa y es el mismo, que en el mismo caso, está siendo investigado y está formalizado por presuntamente coimear a la jueza Ángela Vivanco“.

Dicha referencia tiene que ver con el juicio entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec y Codelco, cuyo fallo obligó a la minera a pagar $1.026 millones.

Según lo expuesto por el parlamentario, Diego Simpertigue también se habría contactado con legisladores y figuras de la Suprema para intentar evitar la remoción del ex ministro Antonio Ulloa, quien fue destituido por rol en el Caso Hermosilla.

Bajo este contexto, sostuvo que ingresaron una denuncia a fiscalía contra quienes resulten responsables de cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias por este caso.

Los argumentos de la acusación constitucional contra el ministro Simpertigue

“Es muy evidente que hay una falta a su deber como ministro. Nada de todo lo que se ha salido a la luz pública son parte de los deberes que tiene un ministro. Creemos que el principal deber de un ministro es la probidad y la imparcialidad. Y evidentemente en este caso no se ha cumplido. Son situaciones muy similares a las del juez Ulloa. Son situaciones muy similares a las de la jueza Ángela Vivanco. Recordemos que la jueza Ángela Vivanco justamente fue destituida por este Congreso por una situación similar en el mismo caso”, dijo con respecto a la argumentación que sustentará la AC.

Siguiendo en esa línea, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que “Acá existe, de acuerdo a la Constitución una infracción y un notable abandono de deberes. Y el deber principal de un magistrado es precisamente resguardar la imparcialidad y la probidad. Lo que me parece evidente es que en este caso han sido vulnerados. Creo que estamos en presencia de una trama de corrupción que es mucho más profunda y que es un deber de esta Cámara poder develarla y poder sin duda hacer efectiva la responsabilidad política y constitucional que en este caso le corresponde al ministro”.

Tras el punto de prensa que realizaron para dar a conocer esta situación, Manouchehri afirmó que han sumado respaldo por parte de algunos parlamentarios de la UDI.