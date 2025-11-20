Suprema ordena nueva investigación contra ex juez Ulloa por vínculos con involucrados en trama bielorrusa

A pesar de que la Corte de Apelaciones de Santiago archivó la causa en su momento, la Corte Suprema determinó abrir una investigación a Antonio Ulloa.

La Corte Suprema anunció una nueva investigación en contra del ex juez de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, por “eventual responsabilidad disciplinaria” por sus vínculos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, imputados en la llamada trama bielorrusa.

Según detalló MegaNoticias, el objetivo de la indagatoria es determinar si el otrora magistrado debió haberse inhabilitado en la causa que involucra a la Compañía Minera Santa Laura, que tenía como representantes a los abogados Lagos y Vargas.

Los profesionales, que están en prisión preventiva por lavado de activos y soborno por la trama bielorrusa, eran cercanos a Antonio Ulloa, además de compartir en cenas y celebraciones con Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles.

El caso en que se vio involucrado el ex juez de la Corte de Apelaciones era un juicio de partición entre la minera y la familia Padilla Arellano por un terreno que saldría a remate por $3.500 millones.

Luego que el juez partidor determinara que la familia Padilla debía pagar $280 millones en costas a favor de la Compañía Minera Santa Laura, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santigo, Antonio Ulloa redactó la sentencia.

En el fallo, Ulloa ratificó lo dispuesto por el juez partidor, sin inhabilitarse, a pesar de que una de las involucradas tenía como abogado defensor a Eduardo Lagos. Esto hizo que los Padilla denunciaran el eventual conflicto de interés en el Poder Judicial.

En su presentación, los Padilla Arellano indicaron que la sentencia redactada por Ulloa “fue muy perjudicial para los demandados y por el contrario, extremadamente beneficiosa con la Compañía Minera Santa Laura, ya que rechazó los principales ítems de nuestros recursos de apelación”.

A pesar de que la Corte de Apelaciones de Santiago archivó la causa en su momento, la Corte Suprema determinó abrir una investigación a Antonio Ulloa.