Don Francisco disculpó a Kast por no ir a Las Caras de La Moneda: “Es totalmente voluntario”

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, le quitó dramatismo a la decisión del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de no participar en Las Caras de La Moneda, su programa en Canal 13.
Según reconoció el animador, aunque el postulante a La Moneda había avisado con anticipación que no acudiría al espacio televisivo, él solo fue informado el día martes.
“Ayer me avisaron que no se iba a hacer. Yo me había preparado para varios candidatos, pero esto es totalmente voluntario“, manifestó en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.
Don Francisco negó molestia porque Kast no irá al programa
En la oportunidad, Don Francisco descartó que la decisión de Kast de no asistir al programa le haya generado alguna molestia, y recordó que el candidato presidencial ha rechazado otras invitaciones a programas tanto de televisión como en streaming.
“Por lo que he escuchado, está haciendo otras cosas y no ha ido a varios programas“, manifestó el popular animador.
En cuanto a la opción de hacer el programa solo con la candidata oficialista, Jeannette Jara, Don Francisco argumentó que no corresponde.
“No serían Las Dos Caras de La Moneda“, argumentó, y recalcó que la idea del espacio es tener un equilibrio y un trato igualitario para todos los candidatos.
“Esto es voluntario. Si no están las dos caras, no se puede hacer. Yo siempre he tratado de ser equilibrado; Para mí, no hay desaire“, puntualizó Kreutzberger.