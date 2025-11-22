Parisi anticipa que la mayoría del PDG optará por voto nulo o blanco en la segunda vuelta

Parisi afirmó que su electorado se mantiene distante y descontento con una segunda vuelta que perciben polarizada y marcada por la “manipulación de las encuestas” y el intento de los candidatos de “disfrazarse” de moderados.

El ex candidato presidencial Franco Parisi (PDG), quien obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 con un 19,8%, adelantó este sábado los resultados del estudio interno realizado por su partido respecto de la preferencia de su electorado para la segunda vuelta del 14 de diciembre.

En conversación con T13, Parisi señaló que “más del 75% nulo o blanco estaría votando la gente que optó por Parisi Presidente y el PDG en el Parlamento. Eso es lo que me están dando los números”.

En esa línea, sostuvo que “tienen que hacer la pega los candidatos, lo que corresponde, no lo digo con soberbia, lo digo como corresponde solamente, pero ya llevamos la última encuesta que yo tengo, el estudio que hicimos, y es 75%”.

Añadió además que, dentro del porcentaje restante, habría una inclinación mayor hacia el abanderado opositor José Antonio Kast por sobre la postulante oficialista Jeannette Jara. “Una leve ventaja de Kast con respecto a Jara en la distribución de los votos restantes”, precisó.

Aun así, Parisi enfatizó que su electorado se encuentra distante del proceso y molesto con el escenario actual. “La gente está bastante distante de esta decisión, y también lo que yo siento, con mucho respeto, es que la gente no está contenta con esta opción de los extremos. Creo que caló hondo lo que pasó con la manipulación de las encuestas y también con esto de disfrazarse de no ser ni ultraizquierda ni ultraderecha de los candidatos Jara y Kast”.