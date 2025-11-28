El insólito conflicto entre Camila Flores y Rafael Cavada que será resuelto por el CNTV

A la diputada de RN no le gustó la cobertura periodística de Cavada en la frontera con Perú.

La cobertura de prensa en el complejo Chacalluta, donde diversos medios de comunicación monitorean la crisis que se registra en la zona, ya que cientos de migrantes tratan de dejar Chile rumbo a Perú, generó un impensado conflicto entre el periodista Rafael Cavada y la diputada Camila Flores (RN).

Esto, luego que el profesional de Chilevisión conversara con algunos de los extranjeros que esperan cruzar la frontera: “¿Ustedes saben que no los pueden deportar? No existe la capacidad de llevar aviones de venezolanos a Venezuela, porque la ley no lo permite. Si no lo admite el gobierno de Maduro, a ustedes no los pueden deportar”.

Esa explicación hizo que uno de los entrevistados le consultara sobre la propuesta de Kast de expulsar a los migrantes irregulares, ante lo cual Cavada le indicara que “él no puede hacerlo”.

“¿Y entonces está haciendo una promesa que no va a cumplir?“, le volvió a preguntar el inmigrante y el periodista le reiteró que “no puede cumplir”.

Diputada Camila Flores contra Rafael Cavada

Esta situación provocó el enojo de la diputada Camila Flores (RN), quien anunció que denunció a Rafael Cavada ante el Consejo Nacional de TV (CNTV), apuntando que “las afirmaciones proferidas por el señor Cavada sólo generan una falsa sensación de impunidad y descontrol, que incentiva la manipulación, el sesgo y la alteración del debate público”.

Para la legisladora de oposición, las palabras del periodista “erosionan la confianza pública en las instituciones” y “afectan la calidad de la democracia”.

“Estás graves acciones no pueden quedar impunes”, agregó Flores, quien instó al CNTV a analizar la emisión de Contigo en la Mañana donde se realizó el contacto con Cavada y, de encontrar infracciones, se apliquen sanciones contra Chilevisión.