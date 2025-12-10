Papi Ricky vuelve, pero no como teleserie: conoce todos los detalles de la secuela

Han pasado 18 años desde que Canal 13 emitió la teleserie Papi Ricky, protagonizada por Jorge Zabaleta junto a María Elena Swett y una debutante Belén Soto.

La trama era la siguiente: un padre soltero vuelve a Chile después de años junto a su pequeña hija a vivir a un tranquilo condominio. Lo que no esperaba es que este regreso traería consigo una visita al pasado que lo llevaría a revivir episodios que pensaba habían quedado atrás.

La producción fue emitida en 2007 obteniendo un promedio de poco más de 20 puntos de rating, pero ganó gran popularidad. Es recordada hasta el día de hoy y en varias oportunidades se evaluó la posibilidad de una secuela. Hasta que se logró.

Belén Soto confirmó que no solo Papi Ricky regresa, sino que lo hará como una película la cual protagonizará y, además, producirá. “Es una de las historias de ficción más queridas por el público chileno; siempre se pidió una segunda temporada. Y logramos, junto a Canal 13, obtener la IP, ellos son media partner, y Tantor Films produce en coproducción con La Merced”, contó a L’Officiel.

“La verdad es que está quedando muy entretenida, yo creo que a la gente le va a sorprender; nosotros estamos viendo estreno para agosto del 2026, vamos a comenzar la filmación ahora en enero, y esperamos también de verdad poder sorprender a la gente con esta historia que tanto marcó. Estamos muy felices de traerla de vuelta, y yo también estoy muy feliz de poder tomar justamente estos dos roles, de producir la película y también de actuar dentro de ella”, agregó.

Belén Soto no confirmó si Jorge Zabaleta y Mane Swett estarán en la película de Papi Ricky, pero aseguró que se usarán imágenes de archivo de la teleserie.