Análisis experto y datos verificados sobre el mercado de apuestas en línea en Chile

La posible regulación del juego online podría transformar a Chile en uno de los mercados más atractivos de Latinoamérica. Un análisis con datos concretos, contexto regional y claves para entender qué está en juego de cara a 2026.

Con un proyecto de ley en avance y un mercado millonario en tensión, el iGaming en Chile atraviesa un momento decisivo. UNPLASH.

Chile está cada vez más cerca de tener una regulación formal para el mercado de iGaming. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N.º 14838-0. Sin embargo, la norma que apunta a regular el juego online en Chile todavía debe pasar por el Senado y el Congreso.

Es decir que existe la posibilidad de que el 2026 sea un año pívot para Chile, que podría convertirse en el último mercado regulado de Latinoamérica, atrayendo las miradas de inversores y operadores de juego.

¿Por qué el 2026 podría marcar un antes y un después en el sector de juego en Chile?

Si el proyecto se aprueba, Chile podría pasar de un mercado gris donde los operadores actúan bajo los vaivenes de la Justicia y del gobierno de turno a uno regulado con reglas claras, fiscalización estatal y un marco tributario definido.

El esquema tratado en comisión en el Senado contempla un IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 19% y una carga total de gravámenes que ronda el 28%, una cifra competitiva si se la compara con otros países de la región donde los impuestos al juego superan ese umbral.

La solidez de la norma en tratamiento en el Congreso y de su equilibrio fiscal podría atraer a operadores internacionales, los mismos que hoy miran a la nación sudamericana con cautela debido a la inseguridad jurídica y a los eventos recientemente acontecidos, de los que se hablará más adelante en este artículo.

Teniendo todos estos aspectos bajo consideración, el 2026 podría ser el año en el que se establezcan unas reglas claras para la operación y obtención de licencias, una deuda pendiente que los operadores buscan saldar hace décadas en la región.

Hasta que eso suceda, los jugadores deben moverse con cautela antes de rellenar los datos en un sitio de casino.

La situación frágil de las casas de apuestas y casino hoy

A mediados de año, la Corte Suprema de Chile ocasionó un giro en el mercado de apuestas online al ordenar el bloqueo de todas las plataformas que no tuvieran una “autorización legal expresa” del Estado.

El fallo fue originado por un recurso de la Lotería de Concepción, uno de los dos entes autorizados expresamente por el Estado. Para poner en contexto, un mercado regulado como el español tiene 77 empresas con licencia; Chile, en 2025, tenía solamente dos.

La Corte fue contundente y dejó expuesta la falta de una ley específica para el juego en línea. Se estableció que, salvo permiso explícito, los juegos online están prohibidos.

Bajo ese criterio, solo siguen siendo legales la Lotería de Concepción, la Polla Chilena, las apuestas hípicas, los casinos físicos y los sorteos benéficos. Todo operador extranjero o nacional que no pertenezca a ese grupo está, de facto, catalogado como “actividad irregular” y puede ser bloqueado por el Estado.

La tensión aumentó cuando la Tercera Sala Constitucional ordenó a los proveedores de internet (Claro, Entel, Movistar, WOM, VTR y otros) bloquear el acceso a sitios sin licencia. Aunque en términos legales el fallo de la Corte tiene sentido, el 83% del tráfico de apuestas quedó en un limbo entre la medida judicial y un debate legislativo que avanza con lentitud.

Jugadores desprotegidos en un mercado millonario

Durante los últimos años, mientras se trataban distintos proyectos en el Senado y el debate judicial avanzaba (a veces en forma de espiral), el mercado no esperó.

El igaming en Chile creció a pesar de todo e incluso la Superintendencia de Casinos de Juego reconoció que se puede acceder a cerca de 900 sitios vinculados a juegos online desde el país. Esto constituye un mercado que genera entre 130 y 170 millones de dólares anuales, según estimaciones del mercado.

De hecho, posterior a la medida judicial, entre agosto y septiembre de 2025 hubo 40,6 millones de visitas a sitios que ahora podrían ser bloqueados. Durante el mismo período, las dos casas legales recibieron apenas 8,25 millones de accesos.

El volumen de mercado crece año a año y, de hecho, un estudio de la Universidad de Santiago junto a la Corporación Juego Responsable indica que el juego forma parte de las costumbres en Chile. Para empezar, uno de cada siete chilenos ha apostado alguna vez y el 72% ha comprado lotería. Uno de cada cinco admite haber participado en juegos de tragamonedas.

UNPLASH.

La presión regulatoria que está ejerciendo el vecindario

Curiosamente, el FOMO, cuya traducción podría ser el miedo de quedarse afuera, podría acelerar el trámite parlamentario. Sudamérica está entrando en una fase donde la competitividad depende del cumplimiento normativo.

Brasil ya reguló las apuestas deportivas, Perú lanzó su Ley de Apuestas a Distancia en 2023 y ahora aplica estándares técnicos más estrictos, mientras que Argentina, con leyes por provincia, avanza en unificar criterios fiscales.

Chile se arriesga a quedar rezagado frente a los vecinos si no aprueba su propio marco legal con prontitud. La región se mueve hacia la regulación total, con auditorías rigurosas que permiten la convivencia de un mercado legal con la supervisión tecnológica.

El avance en los países vecinos presiona a la SCJ, ya que la región está capturando las miradas de los operadores y muchos de ellos se preguntan cuándo será posible hacer inversiones serias dentro de las fronteras chilenas. Es probable que, para no quedarse atrás, el país también adopte estándares similares o incluso más robustos.

Las tres tendencias regulatorias que podrían permear el debate en Chile

De la misma manera que el movimiento de los vecinos ejerce presión sobre el trámite parlamentario, las tendencias regulatorias alrededor del mundo también tienen influencia en los proyectos normativos en tratamiento.

Para empezar, el Proyecto de Ley N.º 14838-0 no surge de un vacío, sino que está inspirado en el marco regulatorio de otras naciones latinoamericanas y responde a tendencias globales que hoy atraviesan toda la industria del juego.

El primer debate que podría permear el proyecto en su tratamiento sería el de las restricciones publicitarias. Europa está imponiendo actualmente normas estrictas a influencers y cepos al contenido promocional de casinos y sitios de apuestas. Por ejemplo, se limitan los horarios de emisión y algunas categorías de promociones.

De la misma manera, a nivel internacional, los reguladores exigen sistemas automatizados capaces de detectar comportamientos de riesgo y patrones anómalos a través de sistemas algorítmicos impulsados con inteligencia artificial que permiten detectar posibles fraudes en tiempo real.

Finalmente, es conocido que los cambios en controles de Juego Responsable (JR) y Prevención de Lavado de Activos (AML), como la autoexclusión o el monitoreo de límites obligatorios, también han sido tenidos en cuenta para la elaboración del proyecto.

UNPLASH.

Es posible que la nueva normativa en Chile recoja varias de estas preocupaciones y avances tecnológicos antes de ser implementada, lo cual sería interesante, ya que sería una ley tardía, pero más completa que la que tienen muchos países.

Los proveedores certificados serán los grandes aliados de los aspirantes a una licencia en Chile

Los casinos online y sitios de apuestas deportivas que buscan tener una licencia propia a nivel nacional ya se han puesto un paso por delante. En los blogs y sitios especializados de la industria ya se habla de la importancia de trabajar con proveedores de juegos con RNG certificados, sistemas antifraude e integraciones auditables.

Contar con esta maquinaria homologada internacionalmente podría ser una forma de dar pasos adelante antes de la aprobación de la ley. Sin embargo, visto el poco avance de los últimos años, no todos los operadores se animan a invertir antes de que la legislación esté publicada en el boletín oficial.

El modelo chileno buscará canalizar a los usuarios hacia operadores autorizados, y los proveedores certificados serán clave para cumplir estos estándares desde el día uno.

Microtendencias relevantes para el mercado chileno

De la misma manera, estas publicaciones recogen que las tendencias para el año que viene en materia de juego en Chile parecen perseguir las grandes corrientes internacionales, donde las microapuestas, sobre todo en el sector de apuestas deportivas, dominarán una porción cada vez mayor del mercado.

Los juegos casuales y la hibridación de las apuestas en deportes con el casino son otras de las modas que se proyectan en crecimiento. Finalmente, la F1 como vertical en auge es otro de los grandes cambios en LATAM que posiblemente llegue de arrastre a Chile.

¿Qué opciones tienen los jugadores chilenos hasta que exista esta legislación?

El bloqueo ordenado por la Corte Suprema afectó al 83% del tráfico de apuestas en Chile. Eso quiere decir que la mayoría de los jugadores chilenos debió modificar su forma de jugar en los últimos meses.

En un contexto sin reglas claras, el consejo para los jugadores es priorizar la seguridad digital, evitar sitios que no sean conocidos o de los que no se tengan referencias.

Una alternativa posible es revisar los comparadores, sitios que verifican cuáles son los operadores que cumplen con los estándares básicos de seguridad y métodos de pago protegidos.

Hasta que exista un marco regulatorio formal, informarse bien, mantenerse en el terreno de lo seguro y contar con un presupuesto pactado de antemano son las únicas formas de protección que el jugador chileno tiene realmente al alcance de su mano.