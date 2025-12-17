Estas son las series y películas más vistas por los chilenos en Netflix este 2025

El ranking de lo más visto por la audiencia local, revela una gran variedad de gustos, donde destaca el fenómeno K-pop, series nacionales y clásicos que nunca fallan.

A solo semanas de que finalice el 2025, es momento de hacer recuentos, situación por la cual Netflix compartió cuáles fueron las series y películas más vistas por los chilenos este año, demostrando una gran variedad de gustos.

Una de las sorpresas fue Las guerreras k-pop, que fue el título original de Netflix con mayor presencia en el Top 10 de películas de Chile, con 26 semanas presente en el ranking y 9 semanas en el primer lugar.

En cuanto a las producciones chilenas, destaca la segunda temporada de Baby Bandito, que se posicionó por cuatro semanas consecutivas como uno de los títulos más vistos en la categoría series del Top 10 de series de Chile, obteniendo el primer lugar las primeras tres semanas.

Por su parte, Limpia, la película chilena dirigida por Dominga Sotomayor y producida por Fabula, cruzó fronteras y se convirtió en una de las más vistas en Chile y el mundo alcanzando el Top 10 Global de películas de habla no inglesa ubicándose en el puesto 4 en su semana de estreno con 2 millones de visualizaciones y la segunda semana en el puesto 6 con 2,2 millones de visualizaciones. Además, se ubicó en el Top 10 de películas en 15 países.

Las series favoritas por los chilenos en Netflix durante el 2025

De acuerdo a las cifras que entregó Netflix, los usuarios chilenos prefirieron el drama, suspenso y contenido coreano. Adolescencia fue de las series de habla inglesa más vistas en Netflix a nivel global, obteniendo 143 millones de visualizaciones desde su estreno. Estuvo 10 semanas en el Top 10 series de Chile y ocupó el primer lugar durante un mes.

La segunda temporada de Merlina estuvo ocho semanas en el Top 10 de series en Chile. Otras de las series que destacaron fueron El juego del calamar temporada 3, que se mantuvo 6 semanas en el listado y Bon appétit, majestad que llegó a ser el show más visto de Chile.

Las películas y documentales más vistos en 2025

En cuanto a las películas más aclamadas por la audiencia, Frankenstein y Happy Gilmore 2 fueron parte del Top 10 semanal de películas en Chile, ambos por 4 semanas.

Los clásicos no fallaron este año, donde las películas animadas Shrek y La vida secreta de tus mascotas 2 fueron las favoritas de muchos, permaneciendo 37 y 15 semanas respectivamente en el Top 10 de películas de Chile.

Respecto a los documentales, está Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, una producción que utiliza material inédito, fotos y entrevistas para explorar la vida del cantante. La producción estuvo por dos semanas entre lo más visto.