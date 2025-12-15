VIDEO – Lo que sabíamos del Upside Down estaba equivocado: revisa el tráiler del Volumen 2 de Stranger Things 5

El próximo 25 de diciembre debutarán tres nuevos episodios de la última temporada de la popular serie de Netflix.

Netflix lanzó el tráiler oficial del Volumen 2 de Stranger Things 5, el cual se estrena el próximo 25 de diciembre a las 22:00 horas.

Tras los cuatro primeros episodios, en Navidad podremos ver otros tres, los cuales continuarán tal y donde quedó la historia: con Will (Noah Schnapp) logrando canalizar los poderes de Vecna (Jamie Campbell Bower) y así salvar a sus amigos del ataque de los Demogorgon.

Ahora podremos ver los capítulos 5, 6 y 7 los cuales son titulados: Shock Jock, Escape from Camazotz y The Bridge. Aquí, los protagonistas continuarán con el objetivo de vencer a Henry, mientras sus planes avanzan tal y como lo ha planeado, para así crear “un nuevo mundo”.

Una de las frases que más llaman la atención del tráiler del Volumen 2 de Stranger Things 5 viene de la mano de Dustin (Gaten Matarazzo), quien recalca, en shock: “Todo lo que creíamos saber sobre el Upside Down, estaba equivocado“.

Esto ya nos da a entender que los próximos tres episodios traerán más de una sorpresa y un giro en la historia. Así, solo nos quedará armarnos de paciencia para el estreno del gran final que será la noche del 31 de diciembre y así conocer la conclusión de una de las historias más populares de Netflix.