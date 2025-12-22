VIDEO – Una profunda amistad y varios negocios: por qué Luis Miguel está en Chile

El denominado Sol de México fue visto este fin de semana en un restaurante, lo que desató los rumores respecto a su llegada al país.

Miles de fanáticas, de seguro, no pudieron creer que Luis Miguel se encontraba en Chile, lo cual fue revelado este fin de semana. De seguro se preguntaron si agendó un concierto y no se enteraron, pero no era así.

En primera instancia, el denominado Sol de México fue visto en un restaurante ubicado en la comuna de Vitacura, logrando los primeros registros de su presencia en el país.

La periodista Paula Escobar detalló a través de redes sociales: “La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta”

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que Luis Miguel está en Chile, netamente, para visitar a un amigo con quien, además, tiene negocios.

“Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él… Yo les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre”, afirmó.

La comunicadora agregó que “vino por eso y porque, además, días antes llegó un amigo médico de él también con una modelo española que se está haciendo el tratamiento de células madres acá. El mismo que se hizo Luis Miguel y (su pareja) Paloma. Ella no vino”.

“Viene por eso y también por aprovechar de ver el tema del negocio de su viña… No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, cerró.