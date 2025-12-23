Secciones
Ignacia Baeza evalúa acciones legales contra su abusador tras conocer testimonios de otras víctimas

“Si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable, es porque nos asesoraremos legalmente para proceder”, explicó junto a Mariana Derderian.

Juan Pablo Ernst

La actriz Ignacia Baeza confirmó este lunes que evalúa emprender acciones legales contra su abusador, luego de recibir el testimonio de nuevas víctimas.

Así lo indicó a través del podcast Elige a tu vieja, que comparte con su colega Mariana Derderian, el mismo en el que dio a conocer que fue abusada durante una sesión con un iridólogo.

“Yo estaba tratando de tener hijos. Me dieron este dato de un iridólogo”, relató, y explicó que luego de tomarle una foto al ojo, le diagnosticó supuestos problemas. “Me dice no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos. Tú tienes un tema con tu chakra sexual“, contó, y recordó que luego “me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó“.

Ignacia Baeza conoció otros testimonios sobre el abusador

Tras su denuncia, Ignacia Baeza y Mariana Derderian comenzaron a recibir testimonios de otras mujeres que también sufrieron a manos del mismo abusador.

“Querida Comunidad de Elige a tu vieja: Hacemos este comunicado para contarles que lo que partió como una historia dolorosa, que ya pasó y fue enterrada para nosotras, se volvió una causa que nos ha conmovido luego de recibir más de 11 testimonios de distintas mujeres que nombran al mismo hombre y que concuerda con un modo de proceder y abusar“, manifestaron.

Gracias por la confianza, gracias por el apoyo y por los mensajes que han llegado de amor y respeto a Ignacia“, añadieron.

Si aún no damos el nombre de la persona sindicada como responsable, es porque nos asesoraremos legalmente para proceder no solo por Ignacia, sino también por las víctimas que se han puesto en contacto con nosotras“, concluyeron.

