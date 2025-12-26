A los 65 años murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de la banda The Cure

Actuó en casi 500 conciertos y su última presentación con The Cure fue el 1 de noviembre del 2024.

La banda británica The Cure confirmó este viernes a través de un comunicado que su guitarrista y tecladista, Perry Bamonte, falleció a los 65 años.

A través de su página web, la agrupación corroboró que el músico falleció durante Navidad, “tras una breve enfermedad”.

“Teddy era una persona cálida y una parte vital de la historia de The Cure. Cuidando de la banda desde 1984 hasta 1989, se convirtió en miembro a tiempo completo de The Cure en 1990“, detalló la agrupación.

Recordó también que dentro de la banda, Perry Bamonte tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado, “en los álbumes The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure“.

Perry Bamonte, el guitarrista de The Cure

Apuntó, además, que durante 14 años el guitarrista actuó en más de 400 conciertos, más otros 90 tras volver a unirse a la agrupación en el 2022, y que su última presentación con The Cure fue el 1 de noviembre del 2024.

Perry Bamonte nació el 3 de junio de 1960 en Londres, y su relación con The Cure comenzó a mediados de los años 80, cuando se sumó al equipo de la banda como técnico de guitarra.

A inicios de la década siguiente, gracias a su cercanía con Robert Smith, se sumó a la banda sobre el escenario, tanto en la guitarra como en el teclado.