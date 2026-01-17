VIDEO – Revive la rutina completa de Erwin Padilla en el Festival de Olmué 2026

Erwin Padilla fue el segundo humorista en presentarse en El Patagual, quien fue de menos a más y marcó el peak de rating.

Este viernes se llevó a cabo la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, donde Erwin Padilla fue el encargado de poner la cuota de humor en El Patagual, con una rutina que conquistó al público.

La presentación del humorista estuvo marcada por vivencias personales, relatando anécdotas de su infancia, su relación con sus padres y la comparación de la crianza de finales de los años 90′ con los tiempos actuales.

Además de su historia familiar, también hizo un repaso de los momentos que vivió en su juventud, contando diferentes situación que le ocurrieron en fiestas.

Erwin Padilla fue de menos a más y logró conectar con el público del Festival de Olmué. Además, con su rutina se impuso ampliamente en rating, marcando un promedio de 862.015 espectadores por minuto entre las 23:11 a las 00:00 horas, con un peak de 945.000.

Respecto a los otros canales, en el mismo período registraron estas cifras: Chilevisión 366.000, Canal 13 335.000 y Mega 265.000.

Revisa la rutina de Erwin Padilla en el Festival de Olmué 2026