VIDEO – Revive la rutina completa de León Murillo en Festival de Olmué: desató pifias y se defendió tras división del público

Entre risas y pifias, León Murillo completó su rutina en el Festival de Olmué. Tras ello, se refirió al complejo momento que enfrentó tras hacer mención a Kast.

León Murillo fue el tercer humorista en presentarse en la edición 2026 del Festival del Huaso de Olmué, con una rutina que desató pifias y carcajadas.

Su comienzo no fue fácil, ya que después de realizar una mención sobre José Antonio Kast y el escenario político que enfrentó Chile en las últimas elecciones presidenciales, provocó el rechazo de una parte de los asistentes en El Patagual.

A pesar de las pifias, el humorista siguió desarrollando su show, abordando otras temáticas.

León Murillo se refirió al tenso momento que enfrentó en su rutina en el Festival de Olmué

Tras bajarse del escenario, León Murillo abordó el complejo momento que enfrentó en el certamen. “Fuimos de menos a más, efectivamente. Y hay que hacerse cargo de situaciones que son reales. Hubo gente que ciertas ideas no les parecieron afines, que no le parecieron simpáticas. Y que tenían que ver también con la política. Y eso está muy bien”, expuso.

Siguiendo en esa línea, aseveró que “hago contingencia, hablo de política, y tengo súper claro que cuando uno abraza esta forma de hacer humor, y es la única forma que yo sé hacer, como me interesa hacerlo, está este tipo de posibilidades. Y bueno, es parte de la pega y está muy bien que así sea”.

Respecto a la expresión del público en El Patagual, el comediante enfatizó que “yo lo recibo de la mejor manera. Lo que sucede esta noche es lo mismo que sucede en cualquier bar, donde uno muñequea, guerrea, lucha, y al final sale airoso. Yo me voy con una muy buena sensación”.

Revisa la rutina completa de León Murillo en el Festival de Olmué 2026: