Los artistas que se presentarán este sábado en el Festival de Olmué 2026

El humorista y los cantantes que estarán hoy, tienen una amplia trayectoria y se encargarán de hacer cantar, bailar y reír a El Patagual en la tercera noche.

Este sábado 17 de enero se realizará la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, certamen conducido por los animadores Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, donde la música y el humor nuevamente se tomará El Patagual y la TV abierta.

Esta jornada está reservada completamente para artistas nacionales con amplia trayectoria, quienes buscarán hacer bailar, cantar y reír a los miles de asistentes que llegarán al recinto.

El encargado de abrir la tercera noche del Festival de Olmué a las 21:30 horas será Américo, el emblema de la cumbia tropical, que presentará todos sus clásicos.

La parrilla de artistas que se presentarán este sábado en el Festival de Olmué

Tras ello, llegará el turno del humorista León Murillo, quien será el tercer comediante en subirse al escenario en esta edición. Esto, tras las presentaciones de Paul Vásquez (El Flaco) y Erwin Padilla.

Para cerrar la penúltima jornada, Gepe cantará todos sus éxitos, como “Hablar de Ti”, “Fruta y Té”, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos son los artistas que se presentarán este sábado 17 de enero en el Festival de Olmué 2026:

Obertura: Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

La transmisión del certamen comenzará a partir de las 21:30 horas, el cual se podrá ver en vivo en TVN y todas sus plataformas digitales.