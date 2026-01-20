Secciones
“Hemos decidido tomar caminos separados”: la declaración de Kika Silva que confirma quiebre con Gonzalo Valenzuela

La pareja puso fin a la relación que inició en la Gala de Viña 2023.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

A través de su cuenta de Instagram, y adelantándose a cualquier medio, Kika Silva confirmó el fin de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela después de casi dos años.

En una breve declaración, la modelo y comunicadora anunció que “queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras“.

“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto“, consignó.

Kika Silva destacó tras el fin de su matrimonio, que con Gonzalo Valenzuela “compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros“.

“Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias”, cerró.

De esta forma, la pareja puso punto final a una historia que comenzó en la Gala del Festival de Viña del Mar 2023, cuando se conocieron.

Ese mismo año se casaron en Las Vegas -publicaron imágenes con la frase “lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas-, para luego celebrar una ceremonia civil en nuestro país en abril de 2024, en Maitencillo.

