VIDEO – El doloroso relato de Diana Bolocco sobre su madre: “Fue nuestro último momento juntas”

En un íntimo relato, la animadora abrió su corazón y habló del doloroso proceso de despedida y del vínculo inquebrantable entre madre e hija.

Hace poco más de una semana, el mundo del espectáculo nacional lamentó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco, quien murió a los 90 años tras enfrentar una larga enfermedad contra el cáncer.

La animadora de Chilevisión ha expresado abiertamente su dolor y, en una reciente edición del podcast “Hasta que el podcast nos separe”, que conduce junto a Cristián Sánchez, decidió compartir un sentido testimonio sobre la partida de su madre.

“Yo pensé que estaba preparada para perder a mi mamá, porque llevaba muchos años enferma, y en el último tiempo había sido una lucha muy dura y ella ya estaba sufriendo”, confesó la periodista.

En ese contexto, Diana explicó que su madre “ya no respiraba como antes, no se levantaba de su cama, porque mi mamá siempre fue muy activa a pesar de que tenía 90 años, hasta hace 4 meses”.

“Mi mamá ya no era mi mamá, y a pesar de que yo quería que ella descansara y que yo pensaba que iba a estar preparada para que se fuera, ha sido muy duro, porque la mamá es la mamá. O sea, creo que hay un cordón umbilical que está ahí y va a seguir estando”, reflexionó la animadora.

Diana Bolocco también relató el íntimo momento que vivió a solas con Rose Marie en la clínica, poco antes de su fallecimiento.

“Nosotros ya sabíamos que mi mamá iba a partir. El doctor nos había dicho; entonces se nos dio libertad para visitarla y estar con ella. El jueves en la mañana llego a verla y estaba solo mi cuñada con mi sobrina, y yo llego y ella sale inmediatamente y me dio ese momento a solas”, recordó.

Según contó, su madre se encontraba inquieta, por lo que decidió abrazarla con fuerza. “Ella estaba intranquila y la abracé muy fuerte y me quebré. Ella, en su dolor, luchando con su vida, se conectó con ese dolor mío y me empezó a hacer cariño en la mano, en el brazo y me dijo: ‘No llores’. Y yo sentí que ese fue nuestro momento de despedida”.

Finalmente, la animadora agregó que “mi mamá ya estaba muy mal, estaba con oxígeno, pero ya le habían puesto morfina para pasar el dolor, y ya hablaba poquito, y lo que hablaba no tenía mucha coherencia desde la razón”.