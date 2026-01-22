Movistar Arena albergará la final de Fiebre de Baile: cuánto cuestan las entradas

Chilevisión confirmó que la final de Fiebre de Baile se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero y no será en el tradicional estudio, sino que se trasladará hasta el Movistar Arena.

La última instancia de la competencia se vivirá con un evento que contará con público e incluirá un show de medio tiempo que promete más de un wow moment a cargo de los Power Peralta, además de grandes sorpresas que pronto serán anunciadas.

Además, como ha sido desde su debut, Claudio Michaux estará realizando el React desde el recinto ubicado en el Parque O’Higgins donde compartirá con los participantes, Diana Bolocco y del jurado integrado por Raquel Argandoña, Edymar Acevedo, los Power Peralta y Vasco Moulián.

La final de Fiebre de Baile en el Movistar Arena será producida por la productora Bizarro y las entradas las puedes obtener desde ya en Punto Ticket.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de Fiebre de Baile?

Las entradas para el evento del próximo 4 de febrero tendrán un valor único de $20.000 y $25.000 más recargo, quedando en un total de $23.000 y $28.750.

Podrás adquirir un máximo de seis entradas por persona y aunque el estelar se emite a las 22:30 horas por Chilevisión, la llegada del público está fijada para las 20:00 horas.