CNTV apaga Telecanal por siete días: la infracción que cometió al retransmitir el canal ruso RT

El organismo le ordenó al canal a cesar de inmediato la transmisión del canal ruso.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) adoptó la máxima sanción en contra de Telecanal y suspendió sus transmisiones por siete días. Esto, luego de que su programación cambiara por completo para poner en pantalla el contenido del canal ruso RT.

En su última sesión ordinaria, que se llevó a cabo el pasado 26 de enero, el organismo determinó que Canal Dos S.A. cometió una infracción al artículo 16 inciso segundo de la Ley N°18.838, puesto que cedió el control editorial de su señal a la empresa mexicana Unimedios, ligada a la retransmisión de la señal internacional RT.

Esto se inició el pasado mes de junio, cuando la estación cedió 23,5 horas diarias a los contenidos del canal internacional. Por lo mismo, solo tendrían 30 minutos para emitir programación propia.

A raíz de esto, el CNTV acordó de manera unánime suspender sus transmisiones y ordenó que Canal Dos S.A. cese de manera inmediata el contenido de RT. Además, le entregó un plazo de cinco días hábiles las medidas que adoptarán “para dar cumplimiento a la normativa legal que rige las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción”.

Esta información será remitida a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y al Departamento de Fiscalización y Supervisión del Consejo Nacional de Televisión, “para efectos de velar por el íntegro cumplimiento de lo resuelto en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador“.

“Finalmente, por la unanimidad de los Consejeros presentes, el Consejo autorizó al Presidente para

ejecutar de inmediato el presente acuerdo, sin esperar la aprobación del acta”, cerraron en el documento.