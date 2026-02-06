FOTO – De Verónica Villarroel a Matteo Bocelli: los integrantes del jurado de Viña 2026

A solo semanas de que se de inicio al Festival de Viña del Mar 2026, Mega finalmente dio a conocer a los integrantes del jurado de la Competencia Folclórica e Internacional.
El selecto grupo cuenta con varias y reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre las que se encuentran periodistas, actrices, cantantes urbanos, e incluso una modelo de talla internacional.
Todos ellos tendrán la misión de calificar cada una de las canciones que se presenten en el escenario de la Quinta Vergara y así elegir a los mejores.
Los doce artistas participarán por la Gaviota de Plata a la Mejor Canción y al Mejor Untérprete en cada una de las categorías, además de un premio en dinero que asciende a los UF 739 (más de 29 millones de pesos).
Los integrantes del jurado del Festival de Viña 2026 son:
- El cantante Matteo Bocelli.
- La actriz Sigrid Alegría.
- El periodista Juan Manuel Astorga.
- La cantante Verónica Villarroel.
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- El cantante Milo J.
- El cantante Pablo Chill-E.
Participantes de las competencias Folclórica e Internacional
Los artistas que se presentarán en la competencia Internacional de Viña 2026 son:
- Italia, Chiara Grispo con “Grazie A(d)dio”.
- España, Antoñito Molina con “Me Prometo”.
- República Dominicana, Johnny Sky con “Call on Me”.
- Estonia, Vanilla Ninja con “Ready To Go”.
- Chile, Son del Valle con “El Ciclo”.
- México, TREX con “Ruta Correcta”.
En la competencia Folclórica son:
- Chile, A los 4 vientos con “Valoración”.
- Argentina, Campedrinos con “La Zamba”.
- México, Majo Cornejo con “Ningún color tiene dueño”.
- España, María Peláe con “Que vengan por mi”.
- Colombia, Rebolú con “Los Herederos”.
- Ecuador, Brenda con “Capullito”.