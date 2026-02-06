FOTO – De Verónica Villarroel a Matteo Bocelli: los integrantes del jurado de Viña 2026

Este grupo de figuras deberán evaluar a los 12 artistas que se presentarán en las competencias Folclórica e Internacional.

A solo semanas de que se de inicio al Festival de Viña del Mar 2026, Mega finalmente dio a conocer a los integrantes del jurado de la Competencia Folclórica e Internacional.

El selecto grupo cuenta con varias y reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre las que se encuentran periodistas, actrices, cantantes urbanos, e incluso una modelo de talla internacional.

Todos ellos tendrán la misión de calificar cada una de las canciones que se presenten en el escenario de la Quinta Vergara y así elegir a los mejores.

Los doce artistas participarán por la Gaviota de Plata a la Mejor Canción y al Mejor Untérprete en cada una de las categorías, además de un premio en dinero que asciende a los UF 739 (más de 29 millones de pesos).

Los integrantes del jurado del Festival de Viña 2026 son:

El cantante Matteo Bocelli.

La actriz Sigrid Alegría.

El periodista Juan Manuel Astorga.

La cantante Verónica Villarroel.

Fátima Bosch , actual Miss Universo.

El cantante Milo J.

El cantante Pablo Chill-E.

Participantes de las competencias Folclórica e Internacional

Los artistas que se presentarán en la competencia Internacional de Viña 2026 son:

Italia, Chiara Grispo con “Grazie A(d)dio”.

España, Antoñito Molina con “Me Prometo”.

República Dominicana, Johnny Sky con “Call on Me”.

Estonia, Vanilla Ninja con “Ready To Go”.

Chile, Son del Valle con “El Ciclo”.

México, TREX con “Ruta Correcta”.

En la competencia Folclórica son: