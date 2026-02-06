Secciones
FOTO – De Verónica Villarroel a Matteo Bocelli: los integrantes del jurado de Viña 2026

Este grupo de figuras deberán evaluar a los 12 artistas que se presentarán en las competencias Folclórica e Internacional.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

A solo semanas de que se de inicio al Festival de Viña del Mar 2026, Mega finalmente dio a conocer a los integrantes del jurado de la Competencia Folclórica e Internacional.

El selecto grupo cuenta con varias y reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre las que se encuentran periodistas, actrices, cantantes urbanos, e incluso una modelo de talla internacional.

Todos ellos tendrán la misión de calificar cada una de las canciones que se presenten en el escenario de la Quinta Vergara y así elegir a los mejores.

Los doce artistas participarán por la Gaviota de Plata a la Mejor Canción y al Mejor Untérprete en cada una de las categorías, además de un premio en dinero que asciende a los UF 739 (más de 29 millones de pesos).

Los integrantes del jurado del Festival de Viña 2026 son:

  • El cantante Matteo Bocelli.
  • La actriz Sigrid Alegría.
  • El periodista Juan Manuel Astorga.
  • La cantante Verónica Villarroel.
  • Fátima Bosch, actual Miss Universo.
  • El cantante Milo J.
  • El cantante Pablo Chill-E.

Participantes de las competencias Folclórica e Internacional

Los artistas que se presentarán en la competencia Internacional de Viña 2026 son:

  • Italia, Chiara Grispo con “Grazie A(d)dio”.
  • España, Antoñito Molina con “Me Prometo”.
  • República Dominicana, Johnny Sky con “Call on Me”.
  • Estonia, Vanilla Ninja con “Ready To Go”.
  • Chile, Son del Valle con “El Ciclo”.
  • México, TREX con “Ruta Correcta”.

En la competencia Folclórica son:

  • Chile, A los 4 vientos con “Valoración”.
  • Argentina, Campedrinos con “La Zamba”.
  • México, Majo Cornejo con “Ningún color tiene dueño”.
  • España, María Peláe con “Que vengan por mi”.
  • Colombia, Rebolú con “Los Herederos”.
  • Ecuador, Brenda con “Capullito”.

