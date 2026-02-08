VIDEOS – Con Pedro Pascal en La Casita y mención a Chile: revisa la fiesta latina que armó Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante contó con la presencia de Lady Gaga y Ricky Martin en un show que se convirtió en una oda a Puerto Rico y América Latina.

Una verdadera fiesta latina fue la que protagonizó Bad Bunny la noche de este domingo en el LX Super Bowl. El artista hizo una oda a la cultura puertorriqueña en un show que incluyó a varios invitados y figuras en medio del show que ofreció en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La puesta en escena incluyó también La Casita, escenario que forma parte de su más reciente tour en el que se encontraban varios famosos que fue posible reconocer frente a las cámaras. Entre ellos se encontraba el chileno Pedro Pascal, Karol G, Cardi B, entre otros.

Como es tradición en estas presentaciones, el cantante también contó con dos inesperados invitados: Lady Gaga y Ricky Martin. De hecho, la primera interpretó su éxito Die With a Smile en una versión salsa, para luego entregarse a este movido ritmo con un baile junto al Conejo Malo, a quien no dejaba de mirar.

Antes de finalizar el show del medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny lanzó: “God Bless America (Dios Bendiga América)“, pero no en alusión a Estados Unidos, sino que mencionó cada uno de los países que integran el continente, partiendo por Chile.

Revisa algunos momentos que dejó la presentación del cantante: