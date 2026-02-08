Dónde y a qué hora ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

En los últimos días más de 120 mil personas firmaron una petición para que el oriundo de Puerto Rico no se presente en el medio tiempo de la final de la NFL.

Este domingo 8 de febrero se disputará la final de la National Football League (NFL) en Estados Unidos, en el denominado Super Bowl y en cuyo entretiempo actuará el puertorriqueño Bad Bunny.

Tras su exitosa gira por Sudamérica, el artista se presentará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se jugará el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Será la primera vez que Bad Bunny participe del icónico show que cada año se presenta en el medio tiempo del Super Bowl.

Su show en el evento deportivo más importante de Estados Unidos coincide con el mejor momento de su carrera, tras ganar tres premios Grammy, incluido el galardón de Álbum del Año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, lo que marcó un hito histórico, al ser el primer artista en ganar ese premio con un disco completamente en español.

A qué hora y dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl

De acuerdo con lo programado, el oriundo de Puerto Rico se presentará en el Super Bowl este domingo 8 de febrero, entre las 22 y 22:30 horas de Chile.

Lo anterior, pese a que en los últimos días más de 120 mil personas firmaron una petición para que Bad Bunny no se presente en el medio tiempo de la final de la NFL.

Aquello, debido a que, según se plantea, el artista se alejaría de las tradiciones estadounidenses y su música “no representa ninguno de estos valores”.

Para ver el show de Bad Bunny en el Super Bowl, los interesados podrán hacerlo a través de ESPN en la televisión por cable o mediante la plataforma de streaming Disney+.