El periodista de ESPN se emocionó al destacar el homenaje a la cultura latina y sus raíces migrantes.

Tras la comentada presentación de Bad Bunny en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, el evento deportivo dejó también un momento emotivo fuera del escenario. Durante la transmisión, el comentarista de ESPN, John Sutcliffe, no pudo contener las lágrimas mientras realizaba su reporte desde el terreno de juego.

El espectáculo se llevó a cabo durante el partido en el que los Seattle Seahawks enfrentaron a los New England Patriots por el título de la NFL. La actuación del artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, estuvo centrada en un homenaje a la cultura latina, incorporando referencias y elementos representativos de distintos países de Latinoamérica.

VIDEO – Notero de ESPN se quebró en vivo tras show de Bad Bunny en el Super Bowl

Este enfoque fue lo que terminó por emocionar al periodista deportivo. Al ser consultado por sus compañeros sobre su impresión del show, Sutcliffe se mostró visiblemente afectado y explicó que la presentación lo tocó de manera personal, debido a sus raíces familiares migrantes.

El comentarista señaló que el contexto social actual en Estados Unidos, marcado por políticas migratorias más restrictivas impulsadas durante el reciente mandato de Donald Trump, ha generado un clima de división y tensión que afecta especialmente a las comunidades migrantes. En ese escenario, el mensaje del espectáculo cobró un significado aún más profundo para él.

El momento no solo impactó a Sutcliffe, sino también a otros comentaristas de ESPN México y de las transmisiones en español, quienes destacaron el simbolismo y la carga cultural del show de Medio Tiempo.