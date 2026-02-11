FOTO – “El tiempo me dará lo que necesito”: la publicación de Américo en medio de polémico quiebre con Yamila Reyna

Si bien no se refirió específicamente al fin de su relación, dio luces de cómo se encuentra tras lo ocurrido.

Américo emitió sus primeras declaraciones luego de que se hiciera público su polémico quiebre con Yamila Reyna y lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Las palabras del cantante ocurren luego de que se dieran a conocer diversas informaciones respecto del fin de su relación con la comediante, en medio de acusaciones en su contra que apuntan a que habría protagonizado hechos violentos el fin de semana.

Sin ahondar en los detalles, el intérprete de cumbia compartió una imagen junto a la letra de una canción.

“Una pausa… otra vez. Respirar… profundo. Reflexionar… sin discriminar. Mirarse… sin filtros. Observar… a todos y todo (este es el momento). Esperar… con paciencia y fuerza“, comenzó señalando en el post.

En medio de esto, agregó que “el silencio siempre ha sido mi consejero mas sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas)”.

“¿Que siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito… El tiempo me dará lo que necesito…. y lo que tanto quiero“, continuó.

Antes de cerrar, indicó que “esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez“.

Esta es la primera publicación de Américo en medio de la información que ha surgido sobre su quiebre con Yamila Reyna, el que se habría concretado el pasado fin de semana.