Revisa el listado completo de candidatos: cómo votar por el Rey y Reina de Viña 2026

Ya comenzó la primera etapa de la votación del Rey y Reina del Festival de Viña 2026, donde los 20 más votados avanzarán a la instancia final.

Comenzó la cuenta regresiva para que comience el Festival de Viña del Mar 2026, y en este marco, ya inició la votación popular para escoger a los próximos rey y reina de Viña, quienes tomarán el lugar de Emilia Dides y Camilo González, ganadores de la versión 2025.

La primera fase de este proceso contempla a 26 candidatas y 31 aspirantes a la corona masculina, donde los 10 hombres y 10 mujeres más votadas avanzarán a la etapa final. Allí, será la prensa acreditada del certamen la encargada de escoger a los ganadores.

Así puedes votar por el rey y la reina del Festival de Viña 2026

Para participar debes ingresar a ESTE LINK, llenar un formulario con tus datos, y seleccionar a tu candidata y candidato favorito.

Estas son las candidatas a reina del Festival de Viña 2026:

Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Asskha Sumathra (Artista Festival)

Brenda (Competencia Ecuador)

Camila Mainz (Representante TVR)

Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)

Chiara Grispo (Competencia Italia)

Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)

Fátima Bosch (Jurado Festival)

Florencia Vial (Animadora Festival)

Gloria Estefan (Artista Festival)

Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)

Joy (Artista Festival)

Karen Doggenweiler (Animadora Festival)

Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)

Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)

Majo Cornejo (Competencia México)

María Paláe (Competencia España)

Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Mon Laferte (Artista Festival)

Nmixx (Artista Festival)

Piare Con P (Artista Festival)

Rebolú (Competencia Colombia)

Skarleth Labra (Representante Chilevisión)

Titi García Huidobro (Representante Tevex)

Vanilla Ninja (Competencia Estonia)

Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Estos son los candidatos a rey de Viña 2026