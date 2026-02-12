Secciones
Revisa el listado completo de candidatos: cómo votar por el Rey y Reina de Viña 2026

Ya comenzó la primera etapa de la votación del Rey y Reina del Festival de Viña 2026, donde los 20 más votados avanzarán a la instancia final.

Francisco Rosales

Comenzó la cuenta regresiva para que comience el Festival de Viña del Mar 2026, y en este marco, ya inició la votación popular para escoger a los próximos rey y reina de Viña, quienes tomarán el lugar de Emilia Dides y Camilo González, ganadores de la versión 2025.

La primera fase de este proceso contempla a 26 candidatas y 31 aspirantes a la corona masculina, donde los 10 hombres y 10 mujeres más votadas avanzarán a la etapa final. Allí, será la prensa acreditada del certamen la encargada de escoger a los ganadores.

Así puedes votar por el rey y la reina del Festival de Viña 2026

Para participar debes ingresar a ESTE LINK, llenar un formulario con tus datos, y seleccionar a tu candidata y candidato favorito.

Estas son las candidatas a reina del Festival de Viña 2026:

  • Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Asskha Sumathra (Artista Festival)
  • Brenda (Competencia Ecuador)
  • Camila Mainz (Representante TVR)
  • Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)
  • Chiara Grispo (Competencia Italia)
  • Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)
  • Fátima Bosch (Jurado Festival)
  • Florencia Vial (Animadora Festival)
  • Gloria Estefan (Artista Festival)
  • Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
  • Joy (Artista Festival)
  • Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
  • Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)
  • Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)
  • Majo Cornejo (Competencia México)
  • María Paláe (Competencia España)
  • Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
  • Mon Laferte (Artista Festival)
  • Nmixx (Artista Festival)
  • Piare Con P (Artista Festival)
  • Rebolú (Competencia Colombia)
  • Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
  • Titi García Huidobro (Representante Tevex)
  • Vanilla Ninja (Competencia Estonia)
  • Verónica Villarroel (Jurado Festival)

Estos son los candidatos a rey de Viña 2026

  • A los 4 vientos (Competencia Chile)
  • Antoñito Molina (Competencia España)
  • Campedrinos (Competencia Argentina)
  • Diego Pánico Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
  • Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
  • Esteban Duch (Artista Festival)
  • Fernando Godoy (Animador Festival)
  • Jesse (Artista Festival)
  • Johnny Sky (Competencia República Dominicana)
  • Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)
  • Juanes (Artista Festival)
  • Karim Butte (Animador Festival)
  • Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)
  • Martín González Jadell (Representante Tevex)
  • Matías Godoy (Representante Visión Plus)
  • Matteo Bocelli (Artista Festival)
  • Milo J (Artista Festival)
  • Pablo Chill-E (Artista Festival)
  • Pastor Rocha (Artista Festival)
  • Paulo Londra (Artista Festival)
  • Pet Shop Boys (Artista Festival)
  • Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Princeso (Mundo de la Música + Mundo)
  • Rafael Araneda (Animador Festival)
  • Rodrigo Herrera (Representante TVR)
  • Rodrigo Villegas (Artista Festival)
  • Rodrigo Pelao González (Jurado Festival)
  • Stefan Kramer (Artista Festival)
  • Trex (Competencia México)
  • Son del Valle (Competencia Chile)
  • Yandel (Artista Festival)

