Revisa el listado completo de candidatos: cómo votar por el Rey y Reina de Viña 2026

Comenzó la cuenta regresiva para que comience el Festival de Viña del Mar 2026, y en este marco, ya inició la votación popular para escoger a los próximos rey y reina de Viña, quienes tomarán el lugar de Emilia Dides y Camilo González, ganadores de la versión 2025.
La primera fase de este proceso contempla a 26 candidatas y 31 aspirantes a la corona masculina, donde los 10 hombres y 10 mujeres más votadas avanzarán a la etapa final. Allí, será la prensa acreditada del certamen la encargada de escoger a los ganadores.
Así puedes votar por el rey y la reina del Festival de Viña 2026
Para participar debes ingresar a ESTE LINK, llenar un formulario con tus datos, y seleccionar a tu candidata y candidato favorito.
Estas son las candidatas a reina del Festival de Viña 2026:
- Alejandra Isaacs Vega (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
- Asskha Sumathra (Artista Festival)
- Brenda (Competencia Ecuador)
- Camila Mainz (Representante TVR)
- Carmen Gloria Arroyo (Jurado Festival)
- Chiara Grispo (Competencia Italia)
- Emily Ceco (Representante Caras TV Argentina)
- Fátima Bosch (Jurado Festival)
- Florencia Vial (Animadora Festival)
- Gloria Estefan (Artista Festival)
- Ignacia Michelson (Representante Visión Plus TV)
- Joy (Artista Festival)
- Karen Doggenweiler (Animadora Festival)
- Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena)
- Li Saumet de Bomba Estéreo (Artista Festival)
- Majo Cornejo (Competencia México)
- María Paláe (Competencia España)
- Maria Paz Arancibia (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
- Mon Laferte (Artista Festival)
- Nmixx (Artista Festival)
- Piare Con P (Artista Festival)
- Rebolú (Competencia Colombia)
- Skarleth Labra (Representante Chilevisión)
- Titi García Huidobro (Representante Tevex)
- Vanilla Ninja (Competencia Estonia)
- Verónica Villarroel (Jurado Festival)
Estos son los candidatos a rey de Viña 2026
- A los 4 vientos (Competencia Chile)
- Antoñito Molina (Competencia España)
- Campedrinos (Competencia Argentina)
- Diego Pánico Espinoza (Rep. Todo Se Sabe + Vive)
- Emanuel Noir de Ke Personajes (Artista Festival)
- Esteban Duch (Artista Festival)
- Fernando Godoy (Animador Festival)
- Jesse (Artista Festival)
- Johnny Sky (Competencia República Dominicana)
- Juan Manuel Astorga (Jurado Festival)
- Juanes (Artista Festival)
- Karim Butte (Animador Festival)
- Mario Solís (Representante Caras TV Argentina)
- Martín González Jadell (Representante Tevex)
- Matías Godoy (Representante Visión Plus)
- Matteo Bocelli (Artista Festival)
- Milo J (Artista Festival)
- Pablo Chill-E (Artista Festival)
- Pastor Rocha (Artista Festival)
- Paulo Londra (Artista Festival)
- Pet Shop Boys (Artista Festival)
- Polo Borgoño Guzmán (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)
- Princeso (Mundo de la Música + Mundo)
- Rafael Araneda (Animador Festival)
- Rodrigo Herrera (Representante TVR)
- Rodrigo Villegas (Artista Festival)
- Rodrigo Pelao González (Jurado Festival)
- Stefan Kramer (Artista Festival)
- Trex (Competencia México)
- Son del Valle (Competencia Chile)
- Yandel (Artista Festival)