Denuncia en Carabineros y su primera declaración: la reaparición de Yamila Reyna tras quiebre con Américo

La comediante abordó por primera y única vez el fin de su relación a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, Yamila Reyna reapareció públicamente con una declaración en sus redes sociales donde confirmó el fin de su relación con Américo.

Sus palabras surgen luego de que en los últimos días se dieran a conocer antecedentes de lo ocurrido el fin de semana y de hechos violentos que habría protagonizado el cantante, lo que finalmente habría provocado el término.

Tras todo lo anterior, y a través de Instagram, Reyna escribió: “Lo único que diré sobre todo lo que está circulando es lo siguiente: por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento”.

“Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer”, agregó.

Por último, le pidió a los medios de comunicación que “no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca“.

La denuncia de Yamila Reyna contra Américo

En horas de la noche de este miércoles, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que Yamila Reyna fue vista en una comisaría de Carabineros en Vitacura, donde habría presentado una denuncia en contra de Américo.

En horas de la mañana, la periodista de Mucho Gusto, Darynka Marcic, confirmó la acción judicial. “Esa denuncia está en la comisaría de Vitacura, eso se concretó“, señaló la notera, la que apunta a una presunta agresión ocurrida en una bencinera. Esto “la habría empujado a constatar (lesiones) y denunciar”, añadió.