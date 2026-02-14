“Me puse fome” y “perdí el control”: el mea culpa de Arturo Ruiz-Tagle tras insultar al público que lo pifió en Puerto Montt

El humorista se refirió a su fracaso en Festival de Puerto Montt y abordó su polémica reacción tras recibir pifias en su presentación.

El humorista Arturo Ruiz-Tagle hizo un mea culpa tras el fracaso de su rutina en el Festival Capital Puerto Montt 2026, donde recibió ensordecedoras pifias que terminaron alterando al comediante, quien insultó duramente a los asistentes.

Luego de un show que solo se extendió por 30 minutos, el público le pidió al humorista que se bajara del escenario. Sin embargo, la reacción de Ruiz-Tagle no fue la mejor y lanzó una serie de frases desafortunadas para intentar contrarrestar los abucheos.

En medio de ello, realizó gestos considerados vulgares, como tomarse los genitales, y levantó el dedo medio en señal de burla hacia los espectadores. Además, los tildó de “comunistas”.

Arturo Ruiz-Tagle abordó su polémica presentación en Festival de Puerto Montt

Tras la polémica que protagonizó, el comediante dialogó con el programa Zona de Estrellas, donde reconoció que perdió el control ante el descontento que manifestó el público con su rutina.

Ruiz-Tagle comenzó explicando que preparó su show pensando que iba a estar en la misma jornada que Joe Vasconcellos. No obstante, solo dos días antes se enteró que se presentaría el mismo día que Sinaka, quien se dirige a un público más juvenil.

“Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo de una noche muy difícil“, expresó.

Ante esto, el humorista añadió: “La platea estaba riéndose, pero atrás había un grupo que no me dejó concentrarme, que me gritaba facho, chao, etc. Me puse fome, perdí el ritmo, no pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien“.

“Quizás soy pa’ gente más adulta, también perdí el control y, bueno, me tocó no más“, concluyó Arturo Ruiz-Tagle, quien nuevamente relacionó su fracaso con el perfil etario de los asistentes de la jornada.