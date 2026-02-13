VIDEO – Escándalo en Puerto Montt: Arturo Ruiz-Tagle es pifiado tras insultar al público y hacer chistes políticos

En medio de esa confrontación, realizó gestos considerados vulgares, como tomarse los genitales, y levantó el dedo medio en señal de burla hacia los espectadores.

El comediante Arturo Ruiz‑ Tagle vivió una presentación muy tensa durante el Festival Capital Puerto Montt 2026, realizado en la costanera de la ciudad de Puerto Montt, Región de Los Lagos, como parte de las celebraciones por el aniversario local.

El humorista subió al escenario en un ambiente complicado, ante un público que en su mayoría esperaba a otros artistas musicales. Desde los primeros minutos de su rutina recibió pifias constantes, que marcaron el tono del espectáculo.

Durante su presentación, Ruiz‑Tagle realizó comentarios políticos e hizo referencias a Cuba, al Gobierno de Gabriel Boric y a la diversidad sexual.

La situación se tensó cuando, frente a los abucheos, Arturo Ruiz-Tagle respondió criticando a parte del público, a quienes llegó a calificar de “comunistas” y lanzó algunas frases desafortunadas para intentar contrarrestar las pifias.

En medio de esa confrontación, realizó gestos considerados vulgares, como tomarse los genitales, y levantó el dedo medio en señal de burla hacia los espectadores.

Tras aproximadamente 30 minutos de actuación, marcada más por el rechazo que por la risa, Ruiz‑Tagle decidió concluir su presentación con una frase irónica (“Una pifia más, una pifia menos”) y abandonó el escenario entre fuertes abucheos.

Al término de la jornada, los animadores del festival intentaron defender al artista, reconociendo su trayectoria y pidiendo al público un aplauso de despedida, aunque la respuesta fue mixta.

El episodio generó comentarios en redes sociales, donde la presentación se ha descrito como una de las más polémicas del evento, debatida tanto por su contenido como por la reacción del público presente.