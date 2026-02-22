Organización aclara futuro de Rafael Araneda en el Festival de Viña y Neme responde a rumores que lo ubicaban como su sucesor

En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que el animador no continúe haciendo supla con Karen Doggenweiler en 2027 y 2028.

En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que la edición 2026 sea la última vez que Rafael Araneda sea el animador del Festival de Viña del Mar.

Incluso ya se han hablado de nombres que podrían tomar su lugar en los próximos dos años que Mega seguirá a cargo del evento: Sergio Lagos y José Antonio Neme.

Para evitar trascendidos, la organización del certamen -la cual integran Megamedia, Bizarro y la Municipalidad de Viña del Mar- emitieron una declaración al respecto. En ella dejaron en claro que el futuro del animador aún no está decidido.

“Frente a las informaciones publicadas sobre una supuesta decisión respecto a la animación del Festival de Viña por el periodo 2027/2028, la Comisión Organizadora reitera que esa situación no se ha abordado“, señalaron en el documento.

Junto con eso, precisaron que “como es habitual, todas las evaluaciones en torno al evento se realizan una vez finalizado este“.

¿Neme el sucesor de Araneda?

En medio del incierto futuro de Rafael Araneda en el Festival de Viña del Mar, uno de los nombres que surgieron en la prensa para convertirse en su sucesor es José Antonio Neme

El conductor del Mucho Gusto, el cual encabeza -precisamente- junto a Karen Doggenweiler-, abordó el tema en conversación con el programa Hay Que Decirlo.

“No me veo. No me veo haciendo nada de aquí a la próxima semana. Imagínate si me estás preguntando por algo del próximo año”, dijo el periodista. Incluso dejó en claro que conducir el certamen “no está en mi interés, no está en mis planes“.

Además, agregó que “el Festival hoy tiene un animador, que tiene contrato con el canal, así que me parecería de mal gusto y absolutamente inoportuno que yo empiece a hablar de eso que, además, tampoco está dentro de lo que yo quiero hacer”.