VIDEOS – Con Karen Doggenweiler sorprendiendo a la Quinta: así fue la obertura de Viña 2026

El show que dio inicio al certamen contó con la participación de los cantantes Nico Ruiz, Cami y Princesa Alba.

Pasadas las 21:30 horas, Mega dio inicio al Festival de Viña del Mar 2026 con una obertura que contó con la participación de varios cantantes y una Karen Doggenweriler cerrando el show con una coreografía que nadie esperaba.

En primera instancia un video apeló a la nostalgia por los 60 años del evento más importante del país, para luego volver a la Quinta Vergara donde Nico Ruiz interpretó una versión bolero del clásico El Tiempo en las Bastillas.

Acto seguido apareció en escena Cami con una nueva versión de Si Somos Americanos, para luego cerrar con Princesa Alba al ritmo de una moderna interpretación de Conga, un clásico de Gloria Stefan.

Fue hacia el final de esta obertura de Viña 2026 donde Karen Doggenweiler apareció en escena con un vestido dorado para sorprender al público sumándose a la coreografía y cerrando el show desde las alturas.

Fue ahí cuando apareció en escena Rafael Araneda para dar inicio este domingo a la LX del certamen más importante del país, el cual se extenderá hasta el viernes 27 de febrero.

Eso sí, Doggenweiler no quiso pasar la oportunidad de destacar algo no menor: su compañero de labores cumplió su décima conducción del Festival, algo no menor, lo cual el público aplaudió.