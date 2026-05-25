Papa León XIV publicó su primera encíclica: pidió regular la inteligencia artificial y alertó de su aplicación en la guerra

El pontífice abogó para que los desarrolladores de la IA prioricen el bien común por sobre el lucro.

VATICAN NEWS.

El papa León XIV presentó este lunes 25 de mayo su primera encíclica titulada “Magnifica humanitas” (Magnífica humanidad), en la que se refirió a los desafíos éticos y sociales que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.

En el texto, de 83 páginas, el pontífice aborda en profundidad el tema, tras declarar que consideraba que esta herramienta es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad actual.

El pontífice llamó a implementar una regulación “sólida” en materia de inteligencia artificial y abogó para que sus desarrolladores prioricen el bien común por sobre el lucro.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente puestos de trabajo (…) El orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común”, recalcó el líder de la Iglesia católica.

En su encíclica, el papa también alertó sobre el impacto de la IA en el trabajo y se refirió en particular a la inminente sustitución de la mano de obra por operadores tecnológicos.

“La búsqueda de mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente puestos de trabajo, porque la persona humana es un fin, no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a la dignidad humana y al bien común”, escribió León XIV.

La IA aplicada en la guerra según la encíclica del papa

El texto del pontífice planteó a la vez que la IA ha contribuido a acelerar la “normalización de la guerra“, al insensibilizar a la gente ante su costo.

En esa línea, habló de “imperialismos opuestos, entre potencias que desean preservar su supremacía y aquellas que aspiran a arrebatársela“.

El santo padre declaró “obsoleta” la teoría de la “guerra justa” de la iglesia Católica, ya que, según manifestó, los avances tecnológicos han cambiado la forma de entender los conflictos.

A través de la misma encíclica, el papa se disculpó por el papel que desempeñó la Santa Sede en la legitimación de la esclavitud en el pasado, en lo que definió como “una herida en la memoria cristiana”.

León XIV invocó el pasado esclavista de la humanidad para referirse a lo que calificó como las nuevas formas de esclavitud y colonialismo que está alimentando la revolución digital, como el trabajo no regulado, necesario para obtener minerales raros necesarios para los chips de IA.