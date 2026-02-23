El triunfo de la música: Pet Shop Boys conquista Viña 2026 con repaso a sus más de 40 años de carrera

La entrega de las gaviotas por parte del público sirvió de broche de oro para una de las mejores presentaciones que alguna vez se recuerden en la historia del Festival de Viña del Mar.

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 vio cómo la Quinta Vergara se convirtió en un karaoke, donde los asistentes disfrutaron y corearon cada uno de los temas de la maciza presentación de Pet Shop Boys.

El dúo británico de electro-pop, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, apeló a sus más de 40 años de carrera y a su arsenal de éxitos para conquistar al Monstruo, que hizo de la Quinta una pista de baile.

El cierre con West end Girls fue punto cúlmine para un show que contó con hits como It’s a Sin y Always on My Mind, en lo que será un adelanto del Dreamword Tour que Pet Shop Boys presentará en el Movistar Arena.

El uso de la pantalla mesh de seis metros, que hizo que la escenografía de Viña 2026 debiera ser modificada y que los animadores presentaran la jornada desde el público, permitió a los asistentes sumergirse en el espectáculo de los británicos, que se desenvolvió de forma impecable en todos los aspectos, especialmente en lo musical, donde Tennant mostró que su voz se mantiene incólume.

La entrega de las gaviotas, absolutamente justificadas, por parte del público, sirvió de broche de oro para una de las mejores presentaciones que alguna vez se recuerden en la historia del Festival de Viña del Mar.