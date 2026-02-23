Diputada Camila Flores y el Festival de Viña: “Se ha ido deteriorando en calidad”

La legisladora alertó por la caída en la calidad de los artistas que se presentan y la competencia internacional.

La diputada y próxima senadora Camila Flores expresó su opinión respecto al Festival de Viña del Mar, apuntando a un deterioro en la calidad del espectáculo y la competencia internacional.

A su llegada a la Quinta Vergara, la legisladora indicó a radio Biobío que el certamen “se ha ido deteriorando en calidad, en todos los sentidos”.

Camila Flores expresó que este retroceso se ha visto en los últimos años, poniendo como ejemplo la competencia, ya que recordó que “tuvimos en algún tiempo a artistas que vinieron a competir y son hoy megafamosos”.

“También falta en la calidad de los invitados que son, digamos, con trayectoria, que tampoco ya es muy bueno”, agregó.

Consultada sobre el artista que quiere ver en esta edición del Festival de Viña, la parlamentaria de RN planteó que “en el fondo, no hay muchos grupos en esta jornada, este año del festival, que sean de mi gusto absoluto”.

“Me gusta el rock, el metal. Pero lo más cercano es Pet Shop Boys. Insisto, no es de mi playlist lo más escuchado, pero sí es lo que más se acerca a la música que yo escucho”, apuntó Flores, quien dejó ver su gusto por Metallica, Iron Maiden y Anthrax.