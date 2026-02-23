VIDEO – Dichos contra las mujeres, la reacción de las autoridades y una reflexión: el nuevo escándalo que protagonizó Américo en Puerto Varas

La polémica rodea la última presentación de Américo, luego de que sus comentarios se viralizaran en redes sociales, generando críticas y la intervención del alcalde Tomás Gárate.

La presentación de Américo en la ciudad de Puerto Varas generó una ola de reacciones durante la noche del domingo, luego de que se viralizara un video donde el artista lanzó una serie de comentarios que fueron interpretados como indirectas hacia su ex pareja, la comediante Yamila Reyna.

La ex pareja puso fin a su relación y a su compromiso de matrimonio hace solo un par de semanas, en medio de diversas polémicas. Una de ellas está relacionada con un episodio de violencia que llevó a Reyna a presentar una denuncia en contra del cantante de cumbia.

Tras el quiebre, ambas partes emitieron declaraciones públicas respecto al término de la relación. Sin embargo, esta vez la controversia surgió a raíz del show que Américo realizó en el marco de la Semana Puertovarina, instancia en la que algunos usuarios lo acusaron de “dar jugo” por sus dichos sobre el escenario.

Durante la presentación, el intérprete expresó: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio Shakira”, frases que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales, generando diversas reacciones.

En otro momento del espectáculo, el cantante señaló: “Yo sé que mucha gente hace muy poco me vio por aquí, vine de vacaciones un par de días y la vida es un tanto bromista. Hoy me trae a cantar y bueno, resignificar lugares y lo voy a hacer con todo mi corazón”.

No obstante, uno de los pasajes que concentró mayores críticas ocurrió cuando pidió un grito de las mujeres presentes y comentó que ningún hombre abucheó porque después les “pegan” en la casa. Aunque no utilizó explícitamente esa palabra, realizó el gesto con la mano y agregó que “Además de pegarles, no les toca”, en alusión a un acto sexual.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En la publicación donde se difundió el registro, varios usuarios cuestionaron tanto al artista como al municipio por permitir su presentación. “Qué mal que Municipio Puerto Varas le haya dado tribuna y ese haya sido su mensaje. Creo que amerita un reclamo formal Tomás Gárate”, escribió uno de los comentarios.

Ante ello, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, respondió públicamente en la misma publicación.

“Le solicitamos formalmente que no se presente, pero la licitación y el contrato de la Semana Puertovarina fue firmado de forma previa a la denuncia y al no tener herramientas legales para cancelar su presentación finalmente dependía de él”, explicó la autoridad comunal.

En horas de esta mañana, Américo realizó una publicación en su Instagram sin abordar sus polémicas declaraciones.

“Parto este lunes agradeciendo lo que vivimos este fin de semana en Puerto Varas. Un lugar lleno de magia y vida, con un público que realmente me sorprendió y emocionó con su presencia, alegría y lo mucho que cantaron. Gracias Municipio de Puerto Varas y a todos los que hicieron posible esta celebración, feliz de ser considerado y llegar así con Destino Cumbia a cada rincón. Fue una tremenda producción y la gente lo dio todo y más!”, concluyó el cantante.