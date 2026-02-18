La otra demanda que enfrenta Américo: ex guitarrista lo acusa de “jefe maltratador” y exige $89 millones

Américo sigue sumando problemas en medio de su quiebre con Yamila Reyna y ahora es apuntado como “un jefe maltratador que humillaba a los músicos”.

En medio de su bullado quiebre sentimental con Yamila Reyna, Américo enfrenta una nueva polémica ya que fue demandado por su ex guitarrista, quien exige un pago de $89 millones.

Esta acción legal se suma a la otra que enfrenta el cantante de cumbia, puesto que hace unos días su ex pareja presentó una denuncia por violencia, la cual se filtró en los medios de comunicación.

Antes de su separación con la actriz, el guitarrista Juan Núñez demandó a Américo por maltrato laboral. Su abogado, Claudio Rivera, entregó detalles respecto al caso, señalando que el ex trabajador pide un monto de $89 millones. Lo anterior, debido a que no se habrían respetado los pagos previsionales ni las vacaciones, además de otros gastos que se le acusan a la productora del artista, Minga Records.

La denuncia se ingresó el 2025 y expone que el cantante era el jefe directo del demandante, a quien se le acusa que “vulneró los derechos fundamentales”, según consignó LUN.

Qué dice la demanda de ex guitarrista contra Américo

Producto de esta situación, el trabajador se autodespidió, ya que estaba sufrieron problemas psicológicos a raíz del ambiente laboral en el que se encontraba. En este marco, el abogado afirmó que “según reclama en la demanda, era un jefe maltratador que humillaba a los músicos”.

“Américo acostumbraba a lanzar comentarios sarcásticos durante los conciertos al actor (así se refiere a Núñez) y demás músicos. Por ejemplo, Américo recurrentemente decía al actor frente al público la frase ay, se me agrandó el chico, justo después de pedirle que tocara un fragmento musical, haciendo referencia a su baja estatura, pero además haciendo un juego de palabra de doble sentido”, se lee en el documento.

A pesar de que Núñez manifestó su molestia por estos comentarios, la situación no quedó ahí. Además de los comentarios incómodos, también se acusa que se llevaban a cabo ensayos que no eran remunerados. Un ejemplo al que hace alusión el afectado es al concierto que se realizó en Movistar Arena el 2025, donde fueron más de 13 ensayos. Sumado a ello, no se pagaban los viáticos que correspondían y los músicos recibían mensajes y llamadas a cualquier hora, sin respetar un horario de trabajo.

Bajo este contexto, el guitarrista asegura que se sintió “ridiculizado”, situación por la cual empezó a experimentar diferentes problemas, tales como insomnio, problemas musculares, ansiedad permanente y frustración.

De hecho, esta situación provocó un colapso emocional en el demandante, quien permaneció “tres días sin dormir y tuvo que iniciar tratamiento médico -actualmente en curso- con diagnóstico de trastorno depresivo reactivo a disfunción laboral, tratamiento farmacológico, terapia psicológica y control psiquiátrico”.

¿Qué respondió la defensa de Américo?

De acuerdo al abogado del demandante, en una audiencia que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2025, “el tribunal propuso que llegaran a un acuerdo que no llegaba ni a la mitad de los 89 millones solicitados, ante lo cual los defensores de Américo quedaron de dar una respuesta que no ha llegado”.

En los tribunales, la defensa del cantante argumentó que el plazo para la denuncia había caducado y también se negó que Américo fuera el empleador de Núñez, puesto que “él nunca prestó servicios para mi representada bajo subordinación y dependencia”.

Respecto a los supuestos maltratos, desde la defensa lo negaron asegurando que el ambiente laboral es “grato, cordial, cercano y profesional”. De hecho, mencionan que era el demandante quien se burlaba de los demás músicos.