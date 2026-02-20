“Confío en las instituciones”: Américo rompe el silencio sobre la denuncia de Yamila Reyna

El artista agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que ejercerá sus derechos “resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar”.

Américo se pronunció este viernes a través de sus redes sociales para referirse al complejo escenario judicial que enfrenta, marcado por una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por Yamila Reyna y por una millonaria demanda laboral interpuesta por un extrabajador. En su mensaje, el cantante aseguró que confía en el trabajo de las “instituciones pertinentes”.

La actriz y comediante argentina ingresó la acusación hace algunos días, luego del mediático quiebre sentimental con el artista. Según se ha conocido, la ruptura habría ocurrido tras un presunto episodio violento, lo que derivó en la acción judicial.

Paralelamente, músico enfrenta una demanda laboral presentada por el guitarrista Juan Núñez, quien trabajó con él por más de ocho años. De acuerdo con Claudio Rivera, abogado del instrumentista, la acción judicial supera los $89 millones e incluye presuntos incumplimientos en pagos previsionales, vacaciones y otros conceptos como viáticos y ensayos no remunerados.

Núñez también acusó que el cantante “vulneró sus derechos fundamentales”, situación que lo llevó a recurrir al “autodespido” tras experimentar problemas psicológicos asociados a su entorno laboral.

Los descargos de Américo ante denuncia de Yamila Reyna y la de guitarrista

En un comunicado difundido en sus plataformas digitales, el intérprete abordó públicamente la situación y agradeció el respaldo de sus seguidores. “Quiero agradecer sinceramente las múltiples muestras de cariño y apoyo que he recibido durante estos difíciles y dolorosos días”, señaló en el texto.

Asimismo, afirmó que “hoy, como siempre, mi manera de enfrentar los momentos complejos es aferrarme a lo que me ha sostenido toda la vida: la música, el trabajo honesto y el cariño con mi público”. En esa línea, añadió: “En eso seguiré enfocado, con respeto, humildad y gratitud hacia quienes me acompañan desde hace tantos años”.

El artista también manifestó su confianza en el actuar de las autoridades. “Confío plenamente en que las instituciones correspondientes de mi país harán su trabajo de manera justa”, expresó. Y precisó que “será solo en esos espacios donde colaboraré y ejerceré mis derechos, resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar. Gracias por el cariño, el respeto y la comprensión”.