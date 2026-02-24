Chomali criticó referencias religiosas en el humor de Viña 2026: “La fe de un pueblo es sagrada”

El cardenal opinó sobre lo ocurrido en la Quinta Vergara, aunque no mencionó directamente a Stefan Kramer.

El Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, cuestionó este martes parte de la rutina del humor en el Festival de Viña 2026, en particular por las referencias religiosas que realizó Stefan Kramer la primera noche.

El comediante recordó que durante su juventud había tocado guitarra en una pastoral, y aseveró que “nos iba increíble”.

A continuación, planteó que, gracias a ese éxito, “nos venían a buscar de otras parroquias. Tocábamos la raja y el cura igual… la guitarra, porque era bueno para el punteo. ¡No sean malpensados!“, lanzó.

Además, durante su show en la Quinta Vergara, Kramer hizo alusiones a la Virgen María y parodias de algunas canciones de la Iglesia Católica.

Qué dijo Chomali sobre el humor de Viña 2026

A través de su cuenta en X, el cardenal Fernando Chomali entregó su opinión sobre lo ocurrido con el humor en el Festival de Viña 2026, aunque no mencionó directamente a Stefan Kramer.

“En el Festival de Viña del Mar quedó claro que con la fe de los chilenos y el amor a la Virgen María no se juega“, posteó primero el arzobispo.

Luego, enfatizó que “gracias a Dios el monstruo reaccionó ante tanto agravio gratuito. Humor sí, siempre, pero teniendo claro que la fe de un pueblo es sagrada y se respeta“, concluyó.