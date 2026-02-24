VIDEO – De Maracaibo a la Quinta Vergara: el recorrido de Esteban Düch para llegar al Festival de Viña

El venezolano que reside en Chile hace una década se prepara para presentarse por primera vez en el certamen.

La tercera noche del Festival de Viña 2026, el humor estará a cargo de Esteban Düch, comediante venezolano que lleva diez años en nuestro país y que llegó sin saber que llegaría al escenario más importante.

Hace solo unos días, en su cuenta de Instagram, publicó un video con registros inéditos de lo que fue su despedida de Maracaibo, su ciudad natal en Venezuela, junto a su familia dejándolo en el aeropuerto. En ese entonces inició un viaje con escala en Panamá, para luego aterrizar en Santiago.

Con una carrera como contador auditor, Düch dio cuenta de que no solo se desempeñó en dicho rubro, sino que también fue chef, vendió empanadas venezolanas y fue repartidor de una app de delivery.

Posterior a la pandemia, comenzó a trabajar en el Bar Comedy vendiendo entradas y manejando las redes sociales. Tras varios meses, donde se dio cuenta de que figuras emergentes en el humor teloneaban a nombres consagrados, se acercó a un productor para pedirle una oportunidad. Pero la respuesta fue negativa, ya que no tenía experiencia.

Pero eso no lo detuvo, según contó en una entrevista a La Tercera en marzo de 2025, fue un amigo que trabajaba en un hostal con quien preparó lo que fue su primer show. “Se llenó de amigos y conocidos, que me hicieron sentir que ya era un comediante, porque ese primer material hablaba sobre estar recién saliendo de la pandemia. Se rieron. Yo no me acuerdo ni qué dije, pero sí me acuerdo de las risas“, recordó.

Cada viernes del 2021, Esteban Düch se presentó ante un público diverso y extranjero en dicho hostal de Providencia. Pero si hay algo que lo diferencia de otros comediante venezolanos en Chile, es que ellos se enfocaban en un público con sus compatriotas, algo que Düch no hizo.

Bajo la premisa del extranjero chilenizándose, durante la pandemia comenzó a compartir videos en redes sociales sumando miles de seguidores tanto en Instagram como en TikTok.

El factor George Harris

A pesar de que ya era reconocido en el ambiente del stand up, el fracaso de George Harris en el Festival de Viña 2025 marcó un antes y un después en la carrera de Esteban Düch.

Al medio antes citado, contó que tras lo ocurrido con su compatriota en la Quinta Vergara, “me empiezan a llegar a mis redes comentarios en todos los videos, empiezan a viralizar ciertos chistes que yo tenía. Me llegan muchos mensajes: Debiste ser tú. Me acuerdo que en la mañana del 24 de febrero, había una nota en CNN Chile, que decía: Este es el venezolano que debió haber ido al Festival de Viña. Llegaron cientos de mensajes en mi WhatsApp de medios que querían entrevistas. Me escribían comediantes amigos diciendo que alguien los había contactado para que les diera mi número. Entonces, fue bastante loco, fue una reacción que yo no me esperaba”.

Fue gracias a esto que su nombre comenzó a resonar, oportunidad que tomó para dar el salto a recintos más grandes para sus shows como el Teatro Nescafé de las Artes y lugares similares en regiones.

Con el paso de los meses se cumplió lo que muchos esperaban y se convirtió en uno de los nombres de la parrilla del humor para el certamen.

En la conferencia de prensa que encabezó este martes, Esteban Düch dejó en claro que se distanciará de lo ocurrido con Harris. “Cuando entré a ser comediante, sabía que el Festival de Viña es el escenario más importante. Mi historia y mi recorrido en Chile hacen que mi comedia conecte con el público chileno“, dijo.

“Es desafiante, da miedo, pero siento que esta rutina va a ser afín a la gente en la Quinta y a los que nos ven desde sus casas. Espero que nos vaya bien”, afirmó.