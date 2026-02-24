VIDEO – Apelando a la nostalgia y a la música: revive la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026

El comediante logró ganarse al público con una rutina que apeló a la nostalgia y que incluyó a sus recordados personajes.

Rodrigo Villegas tenía la difícil misión de hacer reír al público en la Quinta Verga en lo que fue la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.

La tarea no era fácil, sobre todo después de lo que fue el elogiado show de los británicos Pet Shop Boys. Sin embargo, Villegas tuvo el tiempo necesario para que el Monstruo se apaciguara, puesto que entre ambas presentaciones estuvo la competencia internacional.

El comediante presentó una rutina especialmente dedicada para el público presente la noche de este lunes 23 de febrero. Apeló directamente a la nostalgia y utilizó un recurso infalible: la música.

Pero lo que de seguro nadie esperaba en Viña 2026, es que Rodrigo Villegas reviviera a clásicos personajes que interpretó años atrás en Morandé Con Compañía. Se trata de Mathiu Focker y los Blondon Boys, junto a Claudio Moreno, quien apareció en escena para que ambos interpretaran el éxito Heterosexuales Por Opción.

Con su simpatía y sencillez, el humorista logró coronar su show de una hora con el que logró quedarse con la Gaviota de Plata y Oro, retirándose entre lágrimas del escenario agradecido con el público por respetar su presentación, pese a la euforia que había por los Pet Shop Boys.