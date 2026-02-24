Ke Personajes juega al misterio con presencia de Américo en su show en Viña 2026: “Me enseñaron cuando era chico”

La banda confirmó que Chile ha resultado fundamental para posicionar su proyecto artístico fuera de las fronteras argentinas.

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 estará marcada por el regreso a la Quinta Vergara del colombiano Juanes y el debut en ese escenario de la comediante Asskha Sumathra, mientras que el cierre será responsabilidad de la banda argentina Ke Personajes.

Luego de su debut en 2003 en el festival viñamarino, el colombiano Juanes completará este miércoles su cuarto show en el certamen musical más importante de Latinoamérica, donde presentará sus mayores éxitos.

Más tarde, después de que la reina del café concert busque consolidar su carrera ante el monstruo, llegará el turno de la agrupación trasandina, la que definió su música como “una cumbia familiar”.

Ke Personajes aclaró si Américo los acompañará en Viña 2026

Este martes, los integrantes de Ke Personajes hablaron con la prensa acreditada para abordar el show que presentarán mañana en el Festival de Viña 2026, así como la eventual presencia sobre el escenario de Américo para interpretar Entre el odio y el amor, el tema en colaboración que estrenaron hace poco.

Al referirse a esta posibilidad, el vocalista de la banda argentina, Emanuel Noir, la descartó de plano: “Me enseñaron cuando era chico que cuando me invitan por primera vez a un lugar no puedo ir con amigos“, aseguró.

“Nos invitaron a nosotros y tenemos que disfrutar el show“, complementó el artista, antes de confirmar que Chile ha resultado fundamental para posicionar su proyecto artístico fuera de las fronteras trasandinas.

“Concentró mucha información que teníamos para expandirnos al mundo. (…) Puntualmente, considero que Chile nos ayudó mucho como banda y como familia“, recalcó Noir.

“Lo que hacemos es una cumbia familiar, popular, donde niños, padres y abuelos pueden compartir un mismo show“, concluyó.