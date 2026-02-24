Tercera noche de Viña 2026: los artistas que se presentarán este martes 24 de febrero

El humor estará a cargo de un venezolano avecindado hace una década en Chile, quien intentará hacer olvidar el fracaso de su compatriota George Harris en 2025.

El debut del k-pop en el escenario de la Quinta Vergara marcará la noche de este martes 24 de febrero en el Festival de Viña de Mar 2026, en una jornada en la que también dirá presente el pop latino y el humor estará a cargo de un extranjero que triunfa en Chile.

Los responsables de abrir la tercera noche festivalera serán los integrantes del exitoso dúo mexicano Jesse & Joy, quienes volverán a la Quinta Vergara tras ocho años, en la que será su tercera presentación en el mayor escenario del país.

Los artistas norteamericanos tienen contemplado presentar un repertorio con puros clásicos para el público chileno, con baladas y pop romántico.

Los otros artistas que se presentan este martes en Viña 2026

Luego de Jesse & Joy será el turno del humor en Viña 2026, que esta noche será responsabilidad del venezolano radicado en Chile, Esteban Düch, con la doble misión de hacer reír al público y que el monstruo olvide la presentación de su compatriota George Harris el año pasado.

“Mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos, porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender”, adelantó el comediante en la víspera.

Finalmente, el k-pop cerrará la jornada festivalera con la presencia de NMIXX, uno de los grupos más populares del género.

La agrupación femenina surcoreana promete hacer bailar a una Quinta Vergara, que se espera esté colmada de seguidores entre los millones que tiene el k-pop en todo el mundo.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 la transmitirá Mega y Mega 2 (lengua de señas) en la televisión abierta, además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el evento podrá verse en vivo a través de Disney+.